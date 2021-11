Basta un piccolo gesto per donare un sorriso e avere un impatto positivo sulle vite degli altri. Quest’anno a Natale scegliendo un regalo solidale come i Superegali di Terre des Hommes, è possibile donare beni indispensabili a migliaia di bambini svantaggiati in Italia e nel mondo.

Per ogni regalo solidale acquistato si riceve una bellissima cartolina di ringraziamento da personalizzare e inviare a amici e familiari per un augurio di gioia e solidarietà.

Sul sito Superegali.com, aggiornato con tante novità, è possibile scegliere regali per tutte le tasche, come ad esempio la Super Candela (15 euro) per portare un aiuto concreto cibo, istruzione e cure mediche a mamme e bambini in fuga dalla guerra in Siria. O il Super GirlPower (20 euro) per contribuire ai nostri programmi indifesa per la protezione dei diritti delle bambine e delle ragazze e la promozione della parità di genere.

Con 37 euro si può donare una Super Spesa di generi alimentari conservati e freschi, completa di frutta, verdura, carne e di prodotti indispensabili per i neonati, ad una famiglia con bambini duramente colpita dalla crisi economica causata dal Covid-19.

Inoltre, si può contribuire alla crescita serena dei piccoli ospiti della Casetta di Timmi, comunità educativa dove trovano casa bambine e bambini vittime di maltrattamenti, temporaneamente allontanati dalla famiglia. Con una Super Valigia (69 euro) è possibile donare loro giochi, libri e le vacanze estive per riempire di momenti di gioco e serenità la loro vita e con un kit Super Cure (100 euro) è possibile regalare una visita medica specialistica ai bambini e le bambine ospiti della casetta di Timmi.