Milano (18 ottobre 2024) – Riparte da Milano, dopo le sfide in Romagna, Marche, Toscana e Roma, la 5° stagione di Pizza Challenge, il programma di food entertainment che mette in gara le migliori pizzerie di un territorio, alla ricerca della pizza perfetta. Dodici, come nelle passate edizioni, le pizzerie selezionate sotto la ‘Madu’nina’ e nel suo hinterland. Quelle di Milano: Corner 58, Datterino, Biga, Amami ancora, Assaje, Pizzeria Positano, Cagiada. Da Vigevano: Fuorimano e Rinascimento. Da Pavia: Fratelli di Pizza, Vela Pizzeria e Tradizioni, Bellimpasto.

A caccia della migliore pizzeria giudici d’eccezione: il ‘pizzaricercatore’ Renato Bosco, una star della pizza con oltre 30 anni di esperienza, in cima alle classifiche della Guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso e volto televisivo di Sky che condurrà in coppia con la Chef Cristina Lunardini, ‘La Zia Cri’ del programma di Antonella Clerici ‘É sempre mezzogiorno’ su Rai 1.

Prodotto dalla società cesenate Expì la competition si svilupperà in 6 puntate: in ogni episodio Renato Bosco e Cristina Lunardini visiteranno tre pizzerie per degustare due proposte del loro menù. Dopo aver preso in esame diversi parametri di valutazione quali gusto, cottura, tecnica, farcitura, presentazione e location, i due giudici decreteranno i quattro locali che avranno accesso alle semifinali.

A questo punto i pizzaioli selezionati faranno le valige e si trasferiranno alla scuola di ICook Taste&Share di Cesena per conquistare il palato dei giudici e convincerli ad assegnargli un posto nell’ambita sfida finale dove, tra ospiti e colpi di scena, verrà proclamato il 5° vincitore di Pizza Challenge. Partner ufficiali della 5° stagione del programma sono Molino Naldoni, Bayernland, Cirio Alta Cucina, Ottakringer, Acqua Dolomia, Inox Bim, Resto Italia, aziende di settore che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto firmato Expì.

Il debutto in Tv del programma è previsto mercoledì 23 ottobre 2024 su Canale 71 che trasmetterà contemporaneamente tutta Italia alle ore 19.30. Pizza Challenge sarà poi rimbalzato su un ampio circuito di 21 emittenti regionali a copertura dell’intero territorio nazionale. Tutte le puntate saranno inoltre disponibili gratuitamente on demand su YouTube e sul sito di Expì (www.expisrl.it).

I giudici

Cristina Lunardini è nata a Rimini nei favolosi anni Sessanta e ha imparato l’arte della cucina frequentando le più rinomate scuole alberghiere d’Italia. Docente dell‘Istituto Alberghiero Savioli di Riccione e a San Patrignano, volto televisivo ospite in vari programmi tra cui «E’ sempre mezzogiorno» con Antonella Clerici.

Renato Bosco, classe 1967, nel 1985 ha imbracciato la pala per la prima volta quasi per caso ed oggi sono ben trent’anni che è pizzaiolo. È anche docente in diverse scuole di cucina, fra cui Alma – la scuola internazionale di cucina italiana ed è stato più volte relatore al congresso internazionale di cucina Identità Golose. È membro del prestigioso Richemont Club dell’associazione Chic-Charming Italian Chefs, di Euro-toques e del Gruppo Maestri del Lievito Madre che riunisce i pasticceri che sfornano solo prodotti senza l’utilizzo di prodotti chimici.

Expì. A ideare e realizzare il format è l’agenzia cesenate Expì, impresa tutta al femminile creatrice di progetti multimediali, contenuti digitali ed eventi tailor made, nata per promuovere il settore agroalimentare. Fra gli altri format nati dal lavoro di Expì ci sono Cook Academy Tv, che presenta prodotti, ricette, consigli nutrizionali con la partecipazione di chef ed esperti, ICocktail, dedicato al mondo spericolato dei bartender, Beach4Eat, il tour estivo che porta le eccellenze gastronomiche del Belpaese direttamente sulle spiagge.