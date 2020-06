Il titolo, i cui proventi andranno a finanziare la ripresa, avrà rendimenti crescenti nel tempo e premio fedeltà finale collegato alla crescita del Pil



Si chiamerà BTp Futura, il nuovo titolo di Stato esclusivamente dedicato ai risparmiatori individuali e affini (il cosiddetto mercato retail), di cui il ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato oggi la prima emissione da lunedì 6 luglio a venerdì 10 luglio (fino alle ore 13).

Struttura cedolare semplice e innovativa

BTp Futura, il primo titolo di Stato 100% retail, è pensato appunto per «il futuro del Paese». Come anticipato nella revisione delle linee guida del debito pubblico 2020 e come già avvenuto per il BTP Italia del maggio scorso, questa emissione sarà interamente dedicata a finanziare le spese previste dagli ultimi provvedimenti varati dal Governo per affrontare l’emergenza da Covid-19 e sostenere la ripresa del Paese. BTp Futura avrà una struttura cedolare semplice e innovativa pensata per premiare i risparmiatori che lo deterranno fino alla scadenza. Le cedole saranno infatti calcolate in base a dei tassi prefissati e crescenti nel tempo (con il meccanismo cosiddetto “step-up”). La serie dei tassi minimi garantiti di questa emissione di BTp Futura sarà comunicata venerdì 3 luglio, a ridosso dell’emissione. Non sono previsti tetti o riparti: la domanda, a partire da un lotto minimo di 1.000 euro, sarà infatti completamente soddisfatta, salvo facoltà da parte del Ministero di chiudere anticipatamente l’emissione.

Il premio fedeltà rifletterà la crescita economica

Coerente con l’obiettivo di supporto all’economia nazionale, anche il premio fedeltà rifletterà la crescita economica nazionale. Il premio – corrisposto soltanto a chi acquisterà il titolo nei giorni di emissione e lo deterrà fino a scadenza – avrà infatti un valore minimo garantito pari all’1% del capitale investito, ma potrà aumentare fino ad un massimo del 3% dell’ammontare sottoscritto, sulla base della media del tasso di crescita annuo del Pil nominale dell’Italia registrato dall’Istat nel periodo di vita del titolo.

Durata compresa fra 8 e 10 anni

La prima emissione del BTp Futura avrà una durata compresa fra gli 8 anni e i 10 anni: la decisione definitiva verrà comunicata il prossimo 19 giugno. Il collocamento avrà luogo sulla piattaforma MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) attraverso due banche dealers: Banca Imi e Unicredit. Il titolo potrà essere acquistato attraverso gli stessi canali utilizzati dai risparmiatori retail per il BTP Italia rivolgendosi al proprio referente in banca o presso l’ufficio postale; per tenere conto delle attuali circostanze e per favorire la massima partecipazione dei risparmiatori, sarà possibile utilizzare anche il canale dell’acquisto online, mediante il proprio internet banking, se abilitato alle funzioni di trading. Le successive comunicazioni sulla prima emissione del BTp Futura, a partire dalla pubblicazione della scheda informativa prevista per il prossimo 19 giugno, saranno reperibili sul sito del ministero dell’Economia.

