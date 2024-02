Summit a Berlino per salvare l’ortofrutta italiana messa a rischio dalla crisi nel Mar Rosso, con gli attacchi terroristici contro le navi che minacciano il prodotto agroalimentare Made in Italy più esportato nel mondo, ma anche dalle folli politiche Ue che penalizzano il settore favorendo le importazioni da Paesi che non rispettano le stesse regole a cui sono sottoposti gli agricoltori europei.

Il punto sulla situazione verrà fatto al Fruit Logistica, la principale fiera internazionale di settore in Europa, con il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini che partecipa all’inaugurazione alle ore 10,30 di domani, mercoledì 7 febbraio, insieme agli operatori italiani del settore, i più presenti all’evento in Germania dove si consuma circa 1/3 in quantità dell’ortofrutta Made in Italy esportata.

Nel pomeriggio di mercoledì 7 febbraio alle 15.30 al padiglione 4.2. stand A-10 il presidente della Coldiretti Ettore Prandini incontra i rappresentanti delle Organizzazioni di Produttori presenti al Padiglione 4.2. dello Stand A-10 2.2, presso lo spazio espositivo di Alma Seges, in collaborazione con Unaproa.

Per l’occasione verrà presentato l’esclusivo report di Coldiretti su “L’attacco all’ortofrutta Italiana”.