“Da ieri sono finalmente iniziate le liquidazioni dei bonus agricoli di 800 euro. Un grande risultato che abbiamo ottenuto grazie all’impegno del sindacato Confederale e alla battaglia portata avanti da Fai, Flai e Uila per molti mesi nelle piazze di tutta Italia e nelle sedi istituzionali. Ringraziamo ancora per il raggiungimento di questo obiettivo anche il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli che ha ascoltato e portato le nostre istanze all’attenzione del Governo, contribuendo in maniera determinante ad eliminare una evidente disparità a carico dei lavoratori agricoli.

Per quanto riguarda la riforma degli ammortizzatori sociali prosegue il nostro impegno per ottenere l’estensione della cassa integrazione agricola (Cisoa) al settore della pesca e la Naspi ai lavoratori a tempo indeterminato inquadrati nelle cooperative con la legge 240”.

Lo dichiara Stefano Mantegazza, segretario generale Uila Uil, commentando l’avvio da parte dell’Inps dei pagamenti relativi al Bonus agricoli.