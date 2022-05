(ANSA) – TOKYO, 30 MAG – La Borsa di Tokyo avvia la prima

seduta della settimana in netto aumento, in scia alla ripresa

degli indici azionari statunitensi e in attesa dei dati

dall’attività manifatturiera in Cina che verranno pubblicati

domani.

Il listino di riferimento Nikkei avanza dell’1,25% a quota

27.117,36, segnando un progresso di 335 punti. Sul mercato dei

cambi lo yen perde terreno e scambia a 127,20 sul dollaro e a un

valore di 136,50 sull’euro. (ANSA).



Fonte Ansa.it