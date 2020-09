(ANSA) – ROMA, 15 SET – “Borsa Italiana è un oggetto e

estremamente interessante e diversi operatori desiderano

prenderne il possesso . per Intesa prima di tutto ci deve

essere una condizione da soddisfare: deve essere un buon

investimento e lo è e lo è anche per gli altri, quindi c’e’ una

competizione”. Così il presidente di Intesa SanPaolo, Gian Maria

Gros Pietro in una videointervista all’ANSA a margine dell’

evento ‘Lo sviluppo sostenibile l’Italia e l’agenda 2030’. “Per

noi -ha detto poi Gros Pietro- è interessante non soltanto come

investimento ma come contributo alla gestione di una struttura

che è fondamentale per l’Italia per portare le pmi al mercato

dei capitali e anche per gestire in modo efficiente il mercato

del debito pubblico che per l’Italia è importantissimo (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram