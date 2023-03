Milano, 27 marzo 2023 – Creare nuove opportunità di business per superare le sfide del mercato finanziario e garantire l’accesso al credito a una più ampia fetta di popolazione ad oggi invisibile: è questa la prospettiva di evoluzione del sistema creditizio italiano delineata da Experian, principale società di global information service al mondo. In occasione dell’“Experian Hub: Inclusive Credit Ecosystem”, Experian ha riunito esponenti delle maggiori imprese di credito italiane e fintech innovative per facilitare la creazione di un ecosistema finanziario con al centro la digitalizzazione.

La pandemia ha amplificato l’utilizzo degli strumenti digitali da parte dei consumatori per gestire le proprie risorse finanziarie, effettuare richieste e accedere a nuovi servizi, tanto che il 58% ha dichiarato di essere disposto a condividere i propri dati bancari per un’esperienza di credito più immediata, sicura, e svincolata dagli ostacoli burocratici. D’altro canto, il sistema del credito italiano ha conosciuto un’accelerazione dell’innovazione: accanto a istituti tradizionali, sono nate molte nuove realtà che fanno della tecnologia e dell’innovazione il loro asset principale. Tuttavia, quasi il 29% delle imprese ritiene di non avere a disposizione dati sufficienti per migliorare le proprie performance e per 1 azienda su 3 la trasformazione digitale è molto più lenta di quanto si aspettasse[1].

Mettendo in connessione le esigenze degli istituti finanziari e le necessità di consumatori e imprese, Experian vuole aiutare le aziende finanziarie che operano in un mercato altamente regolamentato a comprendere come superare le resistenze all’innovazione per sperimentare soluzioni a valore aggiunto. Con la partecipazione di 7 partner innovativi (Altilia, Cerved, Fairtile, Keyless, Namirial, Nexi e Virtus Flow), relatori di 15 importanti imprese del mondo finanziario (Agos Ducato, American Express Italia, Avvera, BMW Bank Italia, BPER Banca, CREDEM Banca, Crédit Agricole Italia, FCA Bank, ING, Intesa Sanpaolo,, Mooney, Nexi, Poste Italiane, Unicredit, Younited Italia), e con il contributo scientifico dell’ Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano, Experian Hub vuole essere il primo passo per la costruzione di un ecosistema innovativo, alimentato dai dati e dalle nuove tecnologie.

[1]Business and Consumer Insight Report di Forrester Consulting, per conto di Experian, novembre 2022