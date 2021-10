Lunedì, le azioni di Zillow Group Inc. (NASDAQ:ZG) sono diminuite del 9% dopo che la società ha dichiarato che non comprerà più case dopo aver raggiunto la capacità per l’anno. Zillow sta mettendo in pausa i suoi servizi di cambio di proprietà in mezzo a un crescente arretrato di case non rinnovate.

L’azienda sta affrontando la carenza di lavoratori utilizzati per sistemare la proprietà a causa della crescente domanda di offerte Zillow. Di conseguenza, ha sospeso i nuovi acquisti fino a quando non riesce a trovare una soluzione per l’arretrato.

Sei alla ricerca di notizie tempestive, suggerimenti e analisi di mercato? Iscriviti oggi stesso alla newsletter di Invezz.



Un portavoce di Zillow ha scritto in una e-mail:

Siamo oltre la capacità operativa nella nostra attività di Zillow Offers e non stiamo assumendo ulteriori contratti per l’acquisto di case in questo momento.

Gli investitori temono che l’azienda possa perdere una quota significativa dell’attività di fine anno a favore del suo vicino pari, Opendoor Technologies Inc. (BMV:OPEN1).

È troppo tardi per vendere le azioni ZG?

Dal punto di vista degli investimenti, le azioni Zillow vengono scambiate a un forte trailing a 12 mesi e rapporti P/E forward di 158,22 e 78,91, rispettivamente. Di conseguenza, gli investitori di valore possono optare per alternative sul mercato.

Tuttavia, con gli analisti che si aspettano che gli utili crescano di oltre il 51% quest’anno prima di aumentare a un tasso medio annuo del 73,50% nei prossimi cinque anni, le sue prospettive di crescita sembrano entusiasmanti.

Pertanto, gli investitori disposti a trascurare le turbolenze a breve termine potrebbero trovarlo come un’opzione interessante per i portafogli.

Fonte – TradingView

Tecnicamente, le azioni Zillow sembrano essere scambiate all’interno di una formazione di canale discendente nel grafico intraday. Inoltre, lunedì il titolo è sceso bruscamente, spingendo il titolo più vicino a condizioni di ipervenduto.

Pertanto, date le entusiasmanti prospettive di crescita di ZG, gli investitori a lungo termine potrebbero scegliere di capitalizzare il pullback puntando ai profitti a circa 96,22 dollari o superiori a 111,77 dollari.

D’altra parte, 73,32 e 55,88 dollari sono zone di supporto cruciali.

Potrebbe essere il momento di comprare

In sintesi, sebbene le azioni di Zillow siano scambiate a multipli di valutazione ripidi, le sue prospettive di crescita a lungo termine superano i rischi a breve termine.

Pertanto, con le azioni in forte calo lunedì, potrebbe essere un’opportunità perfetta per investire in azioni ZG.