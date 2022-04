«Il fondo di 200 milioni per l’imprenditoria femminile istituito dal Mise grazie ai fondi del Pnrr e di bilancio dello Stato, rappresenta un grande stimolo per le imprenditrici e per il Paese. Il supporto diretto attraverso finanziamenti agevolati e risorse a fondo perduto è un incentivo per le donne che operano nei settori tradizionali come in quelli innovativi, e contribuirà ad una presenza sempre più forte e consapevole nell’economia delle imprese a trazione femminile. Anche le imprese dei Servizi sono annoverate tra i segmenti incentivati, e questo rappresenta un volano di sviluppo da cogliere al volo proprio laddove è maggiore l’impiego delle donne. Le domande per aderire potranno partire da maggio, momento rispetto al quale le imprese dovranno trovarsi pronti. Gli incentivi valgono anche per il sostegno ad imprese avviate nell’ultimo anno, dunque quelle che coraggiosamente hanno sfidato la durissima pandemia». Lo dichiara Floriana Tomassetti, amministratore unico di Ecosfera Servizi Spa e vice presidente ANIP Confindustria (Associazione nazionale imprese di pulizia e servizi integrati) con delega alla Cultura d’impresa.