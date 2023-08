Klarna, la rete di pagamenti globali e assistente agli acquisti alimentati dall’intelligenza artificiale, ha annunciato oggi una forte crescita in Europa, con un aumento del 14% del GMV (Gross Merchandise Volume) nel secondo trimestre, superando l’e-commerce, che è cresciuto solo dell’1% nello stesso periodo*. Dal 2020, Klarna è stata lanciata in 11 mercati europei, recentemente in Romania e Repubblica Ceca. Klarna ha accumulato 100 milioni di consumatori europei e ha stretto partnership con oltre 470.000 commercianti, con recenti accordi multimercato tra cui TIER, MandMDirect e Deichmann.

Mentre i piccoli fornitori di BNPL abbandonano il mercato a causa delle difficili condizioni economiche, Klarna continua a investire, a crescere e a promuovere relazioni con i nuovi clienti, costruendo fiducia e fedeltà che li porterà a utilizzare Klarna sempre di più. Un recente sondaggio di Klarna** ha rivelato che il 74% dei clienti europei utilizza Klarna almeno una volta al mese, e la fiducia è risultata la ragione principale per cui scelgono di fare acquisti con Klarna, seguita dalla facilità di pagamento.

“È fantastico vedere questa crescita sostenuta e fenomenale in tutta Europa, con un aumento del GMV del 14% nella regione. Mentre altri operatori più piccoli riducono il loro impegno o abbandonano del tutto la regione, noi raddoppiamo, rafforzando ulteriormente la nostra posizione in Europa e negli Stati Uniti“, ha dichiarato Sebastian Siemiatkowski, CEO di Klarna.

Conosciuta soprattutto per i suoi prodotti Buy Now Pay Later, l’opzione di addebito istantaneo di Klarna, Pay Now, è stata introdotta in tutti i mercati europei e rappresenta circa un terzo di tutte le transazioni. Ciò significa che i consumatori possono ora scegliere di pagare immediatamente l’intero importo o di pagare in modo dilazionato nel tempo, senza interessi, quando scelgono Klarna al checkout di un rivenditore. I retailer, a loro volta, traggono vantaggio dall’offrire ai consumatori un’esperienza di checkout senza soluzione di continuità e dal dare ai loro clienti una maggiore scelta in base alle loro esigenze.

Klarna è la forza trainante del passaggio dallo shopping basato sulla ricerca a quello basato sulle raccomandazioni. L’app Klarna è ora alimentata da un motore di raccomandazione di prodotti AI per aiutare i consumatori a trovare e acquistare gli articoli più rilevanti per loro. Il feed si aggiorna in tempo reale con una serie di prodotti e offerte e diventa sempre più personalizzato man mano che impara a conoscere le preferenze dell’utente. Questo si aggiunge alla nostra recente collaborazione con OpenAI per fornire raccomandazioni curate sui prodotti agli utenti che chiedono a ChatGPT consigli e ispirazioni per lo shopping tramite il suo plugin.

Oltre a nuovi prodotti e servizi per i consumatori, un numero sempre maggiore di rivenditori sta adottando le soluzioni di marketing di Klarna, che si sono dimostrate in grado di stimolare la crescita, la fedeltà e la conversione. La suite di servizi di marketing di Klarna consente ai marchi di attingere alla vasta rete di milioni di consumatori fedeli di Klarna attraverso posizionamenti premium nell’app Klarna, campagne CRM coinvolgenti e altro ancora. Quest’anno Klarna ha fornito ai commercianti oltre 280 milioni di clic da parte dei clienti europei di Klarna.

Klarna offre anche ulteriori strumenti di crescita per i commercianti, tra cui la piattaforma per i creators di Klarna, che permette di abbinare creators e commercianti per scalare e ottimizzare le campagne. Influencer come Lydia Tomlinson, Lovisa Barkman e NISI sono già registrati come creators Klarna e una moltitudine di marchi sta registrando una crescita a tre cifre dei ricavi in seguito alle campagne. L’innovazione di Klarna nell’esperienza omnichannel sta aiutando anche i commercianti a trasformare l’e-commerce.