Roma 19, dicembre 2022“Le notizie sulla Legge di Bilancio continuano a rincorrersi, tra discussioni, piccoli errori e cambi di programma. Chi ne risente, purtroppo, è il cittadino, investito da una enorme quantità di informazioni contrastanti tra loro. La confusione diventa ancora più di difficile gestione nel mondo fiscale, materia complicata e delicata”. Le preoccupazioni arrivano dai CAF della CIA in una nota. “Non possiamo lasciare gli italiani soli davanti a questi cambi repentini, anno dopo anno. Il ruolo dei mediatori fiscali è sempre più centrale, va valorizzato e non derubricato ad un mero costo per lo Stato. Al Governo chiediamo chiarezza e concretezza. I tempi stringono, e la manovra va consegnata entro fine anno. CAF CIA resta a disposizione, come sempre, da presidio territoriale e riferimento di tanti contribuenti italiani” spiega il presidente di Caf Cia Nicola Antonio Sichetti.

Il presidente Nicola Antonio Sichetti

