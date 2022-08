È sempre interessante scoprire come le persone sono state attratte dal mondo degli investimenti e della finanza. Questa settimana sull’Invezz Podcast, ho parlato con qualcuno con un background decisamente unico.

Che ne dici di un uomo che è prete di giorno e gestore di un hedge fund di notte? Si tratta del reverendo Emmanuel Lemelson, un sacerdote greco-ortodosso che è amministratore delegato di Lemelson Capital, l’hedge fund specializzato in deep value e situazioni speciali.

Sei alla ricerca di notizie tempestive, suggerimenti e analisi di mercato? Iscriviti oggi stesso alla newsletter di Invezz.



Finito su un giornale importante nel 2014 per una vendita allo scoperto molto pubblicizzata e premonitrice di WWE, Lemelson ha passato molto nel suo tempo alla guida dell’hedge fund. Discutiamo del motivo per cui crede che “lo shorting sia un investimento terribile”, nonostante la sua posizione di successo in WWE.

Parliamo anche del concetto di moralità negli investimenti. In che modo la fede di don Emmanuel incide sui suoi investimenti? Inoltre, discutiamo del motivo per cui pensa che Wall Street possa ricevere troppe critiche e che non sia il mostro avido e avido di denaro come spesso viene percepito.

Ovviamente, è difficile discutere le due questioni delle vendite allo scoperto e dell’avidità di Wall Street senza menzionare la mania dei meme dell’anno scorso, quando i trader al dettaglio hanno combattuto duramente per ottenere enormi short squeeze su azioni come Gamestop.

Discutiamo anche di un argomento di cui ho scritto molto di recente: la crescente disuguaglianza che la stampa di denaro e l’inflazione stanno creando nella società. Padre Emmanuel si esprime sulla recente discussione negli Stati Uniti sulla cancellazione del debito studentesco da parte dell’amministrazione Biden (o almeno una parte di esso) e sul potenziale impatto che ciò potrebbe avere sull’inflazione e sulla disuguaglianza in futuro.

[embedded content] [embedded content]

Parla anche del motivo per cui non avrebbe “mai” investito in metalli preziosi e dà la sua opinione anche sulla criptovaluta. C’è una differenza tra speculazione e investimento, nel primo caso si è molto più vicini al gioco d’azzardo, dice. È difficile discutere con quella logica, in tutta franchezza, come lo è con un altro suo punto fermo, ovvero: ogni volta che l’emotività entra in gioco nell’investimento, stai facendo un gioco pericoloso.

Ovviamente, questa è una gamma davvero ampia di argomenti. Don Emmanuel è chiaramente altamente qualificato nel campo dei mercati finanziari – una rapida occhiata al suo CV lo rivelerà abbastanza rapidamente – ma è affascinante vedere come il suo background religioso sia stratificato nel suo approccio agli investimenti, così come nella sua visione della vita in generale.

Ho intervistato un sacco di persone negli ultimi tempi, ma poche, se non nessuna, hanno un background e una prospettiva uniche come padre Emanuele. Perdonami se ho inserito il mio programma qui, ma vale la pena ascoltare questo episodio.

Come sempre, sentiti libero di lasciarci un commento.

Link Spotify -> qui

YouTube -> qui

Per ulteriori informazioni su Lemelson Capital, visita https://www.lemelsoncapital.com/

o il sito gemello di Lemelson Capital Amvona: https://amvona.com/