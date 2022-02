I venti di guerra che soffiano tra Europa e Federazione Russa sulla disputa ucraina

preoccupano anche il mondo agricolo italiano. Questo è stato uno dei punti all’ordine

del giorno affrontati oggi dal Consiglio direttivo di Confagricoltura. I timori sono rivolti,

oltre che al rischio di una deriva militare, anche alle conseguenze che potrebbe avere

uno scenario caratterizzato da sanzioni commerciali emesse da Bruxelles e le

prevedibili ritorsioni da parte di Mosca.

L’Italia, insieme agli altri Paesi comunitari, sta fronteggiando tutt’oggi la messa al

bando dei prodotti ortofrutticoli e di carne suina decisa nel 2014 dalla Federazione

russa proprio come reazione ai provvedimenti, che l’Ue prese dopo l’annessione della

Crimea. La nuova crisi diplomatica potrebbe far allungare l’elenco dei settori di punta

del Made in Italy colpiti come quello vitivinicolo, secondo in Ue per export verso la

Russia, e il comparto della pasta a uso alimentare.

Non solo. Confagricoltura esprime preoccupazione anche per i risvolti che un conflitto

potrebbe avere sul costo del gas e quindi, sia sulle bollette energetiche delle aziende,

sia sui prezzi di importazione, a esempio, dei fertilizzanti (già raddoppiati nell’arco

dell’ultimo anno), di cui la Federazione Russa è tra i principali produttori a livello

globale.

Ad attenuare questi timori c’è, però, la forte capacità di resilienza dell’intero settore

agroalimentare italiano, assolutamente capace di far fronte nel breve e medio periodo

al fabbisogno di cibo nel Paese.