I dati evidenziano un ampio utilizzo della tecnologia nel settore per la gestione di modelli di comportamento, la personalizzazione, la prevenzione delle frodi e molto altro ancora.

TROY, Mich., 23 agosto 2023 – Altair (Nasdaq: ALTR), leader mondiale nella scienza computazionale e nell’intelligenza artificiale (AI), ha pubblicato i risultati di un’indagine globale che rivela l’uso diffuso della tecnologia digital twin nel settore bancario e finanziario. Sebbene la tecnologia del Digital Twin sia tipicamente associata alla progettazione di prodotti fisici, secondo l’indagine il settore bancario, dei servizi finanziari e assicurativi (BFSI) è tra i principali fruitori dei Digital Twin e utilizza la tecnologia per affrontare sfide come la sicurezza, il rilevamento delle frodi, la previsione comportamentale e altro ancora.

La tecnologia digital twin crea una rappresentazione digitale di un oggetto o di un processo per migliorare il processo decisionale, l’accesso alle informazioni e la collaborazione. L’indagine globale, condotta su oltre 2.000 professionisti di diversi settori e provenienti da 10 Paesi, ha misurato il grado di adozione della tecnologia digital twin, ha valutato il modo in cui le organizzazioni la utilizzano, i suoi vantaggi commerciali e l’impatto sulla sostenibilità.

“Il settore BFSI si trova oggi a dover affrontare una serie di sfide: dai nuovi concorrenti, alle maggiori aspettative dei consumatori, dalla gestione delle crescenti esigenze normative, alla lotta contro attività criminali sempre più complesse. Tutto ciò mette il settore sotto forte pressione per offrire prodotti e servizi eccezionali”, ha dichiarato Sam Mahalingam, Chief Technology Officer di Altair. “I risultati di questa indagine sottolineano quanto rapidamente e ampiamente la tecnologia digital twin sia diventata uno strumento fondamentale per aiutare le organizzazioni di servizi finanziari a combattere queste sfide e a prepararsi per il futuro”.

Secondo l’indagine, le tre principali applicazioni nel settore BFSI per la tecnologia digital twin sono l’ottimizzazione dei processi aziendali (54%), il monitoraggio dei comportamenti in tempo reale (51%) e la previsione dei comportamenti futuri mediante analisi predittive (51%). L’enfasi posta dal settore BFSI sull’applicazione della tecnologia digital twin per il monitoraggio e la previsione non sorprende, poiché queste funzioni consentono ai team e alle organizzazioni di prevenire le frodi, prevedere il comportamento dei clienti, monitorare il grado di soddisfazione dei clienti e altro ancora.

Ulteriori risultati chiave:

L’adozione è molto diffusa Il 71% degli intervistati del settore BFSI ha dichiarato che le proprie organizzazioni utilizzano già la tecnologia digital twin, precedendo solo il settore automotive e quello dell’heavy machinery. Complessivamente, gli intervistati del settore BFSI sono stati quelli più propensi a dichiarare di essere “altamente informati sulla tecnologia digital twin”, con il 64%, un numero di 14 punti superiore alla media generale del sondaggio (50%). Il 97% degli intervistati nel BFSI che hanno dichiarato che la loro organizzazione utilizza attualmente la tecnologia digital twin ha dichiarato che la tecnologia è “importante” per la loro organizzazione, e il 71% di questi intervistati ha dichiarato che il digital twin è “molto importante” per la loro organizzazione – a pari merito con il valore più alto del sondaggio e otto punti in più rispetto alla media generale (63%).



Personalizzazione, monitoraggio in tempo reale e sicurezza sono le caratteristiche principali Gli intervistati del settore BFSI sono stati i più propensi ad affermare che la tecnologia digital twin ha avuto il maggiore impatto positivo sulla “personalizzazione di prodotti e servizi” (32%). I dati confermano anche l’enfasi del settore sull’utilizzo del digital twin per il “monitoraggio e il controllo in tempo reale” (38%) e per “l’efficienza e la sicurezza” (33%), fattori importanti se legati all’analisi predittiva del comportamento dei clienti. Rispetto agli altri 11 settori intervistati, il settore BFSI è molto più propenso a utilizzare la tecnologia digital twin per la modellazione comportamentale (50% contro il 30% della media dell’indagine).