Volatilizzate dentro cattedre universitarie o dentro pubblicazioni utili solo a far carriere accademiche Dove sono le donne di sinistra sempre pronte a criticare la ignoranza si destra, hanno forse perso la maschera ?

Non è un crimine contro l’umanità? Dove sono le femministe , pessima categoria coniata nel ‘68, che si strappano i capelli e fanno anzi facevano manifestazioni per i diritti e contro le violenze sulle donne?

Fawzi Amin Sido all’eta di 11 anni fu sequestrata in Iraq e venduta ad un palestinese che la trattava come schiava . Durante un bombardamento israeliano la ragazza è stata estratta viva dalle macerie mentre il sequestratore è rimasto ucciso . Riportata dalla famiglia attraverso la Giordania, ora è finalmente a casa anche grazie a Steve Maman, un filantropo canadese che da anni sostiene gli yazidi.

Si chiama Fawzi Amin Sido una ragazza yazida che dal 2014 era tenuta in ostaggio nella Striscia di Gaza da un palestinese che l’aveva comprata dai terroristi dell’Isis in Iraq è stata riportata dalla sua famiglia .

FAWZI AMIN SIDO SEQUESTRATA E TENUTA IN OSTAGGIO A GAZA DAL 2014

