“ Il diniego della convalida dei trattenimenti nelle strutture ed aree albanesi, equiparate alle zone di frontiera o di transito italiane, è dovuto all’ impossibilità di riconoscere come ‘Paesi sicuri’ gli Stati di provenienza delle persone trattenute, con la conseguenza dell’inapplicabilità della procedura di frontiera e, come previsto dal protocollo, del trasferimento al di fuori del territorio albanese delle persone migranti, che hanno quindi diritto ad essere condotte in Italia”,

Queste le parole scritte nelle dodici ordinanze si legge nelle dodici ordinanze dei magistrati contro il quale il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi annuncia battaglia giudiziarie.

Si sperava che il modello Albania potesse essere adottato anche da altri Paesi ma a quanto pare impatta con il diritto internazionale e il diritto di asilo politico , anche se vi sono divergenze interpretative e giuridiche

La parola ai giuristi , capiremo chi sarà così bravo a riuscire ad adeguare la norma alle esigenze politiche del governo