Il quotidiano tedesco Die Welt ci informa ufficialmente che qualcosa non va sugli effetti collaterali dei vaccini parla di un “segnale di avvertimento violento”. Il consiglio di amministrazione della compagnia di assicurazione sanitaria BKK ProVita avverte di un’allarmante sotto-registrazione di casi sospetti di effetti collaterali del vaccino contro il COVID.

Secondo i dati del pagamento dei rimborsi, il loro numero è più di dieci volte superiore a quello dichiarato ufficialmente. Fino a tre milioni di persone si sono recate nel 2021 in Germania a causa degli effetti collaterali dei vaccini covid-19 dal medico. Secondo i dati, la vaccinazione ha comportato più giorni di congedo per malattia rispetto a quanto concesso per il coronavirus.

Come ha sempre sostenuto Corvelva la vaccino vigilanza passiva di AIFA non funziona e non da una misurazione reale del numero di effetti avversi.

Nonostante siano ormai accertate anche da AIFA nell’ultimo report 22 decessi e 19.055 reazioni avverse gravi a seguito di vaccinazione covid, arriva da una compagnia assicurativa tedesca la notizia che questi dati siano sottostimati di circa 12 volte (fonte https://www.aifa.gov.it/ documents/20142/1315190/ Rapporto_annuale_su_sicurezza_ vaccini%20anti-COVID-19.pdf ) 200.000 clienti della compagnia hanno avuto bisogno di cure post iniezione nei successivi 8 mesi.

Inaccettabile che in Italia non si parli di reazioni avverse e che tutto venga relegato a un normale prezzo da pagare. Dove c’è rischio deve esserci scelta, le vite umane non sono numeri ma dietro ognuno di questi dati c’è una persona, una famiglia e vite cambiate per sempre per una vaccinazione fatta per ricatto o per obbligo di stato.