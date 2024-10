di Carola Parano

Il braccio destro di Sinwar Ahmed Randour e cinque responsabili militari sono stati eliminati. Concluse le attività legate al corteo funebre alla presenza di migliaia di sostenitori con le bandiere verdi ma fuori dalle moschee la maggior parte danneggiate dagli scontri con l’Idf

Ci impegniamo di fronte ad Allah – fa sapere Hamas – che continueremo lungo la strada che ci ha indicato e che il suo sangue sarà una fonte di illuminazione per i combattenti ed un fuoco per gli occupanti“.

E invece chi era Abef el Aziz , anch’egli ucciso oggi nella stessa operazione?

Dopo 24 anni “neutralizzato” , terrorista responsabile del linciaggio di due soldati finiti per errore a Ramallah ed orgoglioso per la sua foto con le mani insanguinate dopo aver ucciso due “sionisti”, per poi lanciare dalla finestra i due corpi continuandone lo scempio .

Arrestato e condannato a due ergastoli fu liberato come scambio per il rilascio del soldato Shalit.

Oggi si chiude il caso mentre oltre 100 missili sono ancora arrivati in Israele da Hesbollah.