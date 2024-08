Dal 22 al 25 agosto a Durazzano (Benevento) va in scena la settima edizione di ‘Gustarte’ manifestazione per valorizzare le tipicità enogastronomiche e promuovere le bellezze naturalistiche e storiche di un territorio magico sospeso tra il Sannio e la Terra di Lavoro

Cene d’autore con protagonisti chef locali e stellati, masterclass dedicate al vino campano, teatro e musica a fare da contorno alla proposta delle botteghe e delle attività artigianali locali che accoglieranno i turisti tra i vicoli, gli slarghi e le corti del centro storico di ‘Capocasale’

Da giovedì 22 a domenica 25 agosto i vicoli, gli slarghi e le corti del “cuore antico” di Durazzano (Benevento) ospiteranno la ottava edizione di ‘Gustarte’, iniziativa che intende far conoscere il territorio durazzanese, le sue bellezze naturalistiche, le sue antiche chiese, la sua storia borbonica testimoniata con la presenza sul territorio del “Ponte della Valle di Mezzo”, bene riconosciuto Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’Unesco , opera di ingegneria idraulica facente parte del complesso architettonico dell’Acquedotto Carolino, pensato e realizzato da Luigi Vanvitelli per portare l’acqua dalle fonti del Fizzo (ai piedi del Taburno) alla Reggia di Caserta. L’evento intende far conoscere, valorizzare e promuovere la cultura enogastronomica, artigiana ed artistica locale.

Per questa mission, ‘Gustarte’ si propone come un contenitore di iniziative, in superficie non legate tra loro ma in realtà tutte concentrate ad alimentare la resistenza contro l’oblio delle tradizioni dei piccoli comuni che costituisco l’elemento peculiare maggiormente caratterizzante la nostra Italia.

Per questo, la manifestazione si presenta anche come laboratorio per la rivisitazione in chiave moderna delle tipiche tradizioni culinarie nonché per la promozione e l’educazione alimentare per sostenere l’utilizzo in cucina di materie prime stagionali ed a chilometro zero.

Il pezzo forte delle quattro serate sarà costituito dal percorso dei gusti e dei sapori, con le botteghe e le attività artigianali del territorio che nei portoni e nei cortili del centro storico ‘Capocasale’ faranno degustare ai visitatori le bontà che caratterizzano questo ricco giacimento gastronomico che si trova a cavallo tra la provincia di Benevento e quella di Caserta.

Dopo il successo delle passate edizioni, nel suggestivo cortile di Palazzo Cice torneranno le cene ‘Sapori d’arte’, che nel corso delle quattro serate vedranno ai fornelli tredici protagonisti della cucina campana, proponendo un interessante connubio tra le creazioni degli chef durazzanesi e chef di rinomati locali stellati della Campania, abbinati ad una selezione di etichette campane. Le cene saranno seguite dallo spazio “L’altro Gustarte”, con la musica che accompagnerà drink a tema offrendo la possibilità di trascorre piacevolmente e in compagnia le ultime calde serate dell’estate 2024. Per quanto concerne il vino, sono in programma due masterclass dedicate a vini sanniti e campani, per ripercorrere insieme ai produttori la storia enologia millenaria di una regione unica nel panorama mondiale per tradizione e biodiversità. Non mancheranno laboratori di tipicità, visite guidate sul territorio, il tutto arricchito da una singolare “caccia all’assassino”.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Gustarte APS, la cui storia si fa tutt’uno con quella dell’evento, che opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale miranti alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio attraverso l’organizzazione e la gestione di attività culturali, turistiche, artistiche o ricreative di interesse sociale.

I Partner dell’evento sono: Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Regione Campania, Provincia di Benevento, Parco intercomunale DEA DIANA, Comune di Durazzano, Unci Agroalimentare, Slow Food Valle Caudina, Associazione Jouska, Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi (Onaf) – sezione di Caserta, Consorzio di tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop, Consorzio dell’Olio Extravergine di Oliva dei Monti Tifatini, MarGin, Acqua Panna, S. Pellegrino.

