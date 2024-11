Anche il pluripremiato regista Nanni Moretti sarà ospite della XXI edizione del Corto Dorico Film Fest, co-diretto dal regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì e dallo sceneggiatore Luca Caprara, dal 30 novembre all’8 dicembre, alla Mole Vanvitelliana di Ancona. Il tema di quest’anno è la “Fanciullezza”, declinato con film dedicati, grafiche, il concorso ShorTEEN, proiezioni mattutine per le scuole ed eventi speciali.

A NANNI MORETTI IL “PREMIO ANGELO GUGLIELMI” – Dopo l’annuncio dell’icona femminile del cinema italiano, Stefania Sandrelli, che sarà sabato 30 novembre alle ore 21.15 all’Auditorium con lo spettacolo “Relazioni pericolose” (prevendite e presso i punti vendita autorizzati del circuito AMAT/Vivaticket), domenica 1° dicembre, alle ore 18, arriverà ad Ancona, sempre all’Auditorium, il celebre regista, attore e sceneggiatore Nanni Moretti per ritirare il “Premio Angelo Guglielmi”.

Uno dei maggiori intellettuali italiani, saggista, giornalista ed ex direttore di Rai3, Angelo Guglielmi è scomparso due anni fa. Amico e sostenitore del Festival e dell’APS Nie Wiem che lo organizza, in accordo con la sua famiglia, Corto Dorico ha deciso di istituire dallo scorso anno il Premio Angelo Guglielmi, da assegnare ogni anno a un maestro del cinema che si sia distinto per la sua qualità artistica e per la sua capacità di raccontare il Paese, la sua vitalità e le sue contraddizioni. Il Premio nella sua prima edizione è andato al regista Marco Bellocchio.

Per l’occasione sarà anche proiettato il film “Ecce bombo” con cui si è aggiudicato il Leone per la sezione Venezia Classici, alla recente Mostra del Cinema di Venezia. Si tratta di un ritorno per Moretti ad Ancona, a 23 anni dall’uscita de “La Stanza del figlio”, film girato nel capoluogo dorico con cui vinse la Palma d’Oro a Cannes.

FINALI DEI CONCORSI NAZIONALE E INTERNAZIONALE : Sono stati oltre 750 i corti che si sono iscritti ai due concorsi, “Nazionale” e Internazionale, “Short on Rights / A corto di Diritti” in collaborazione con Amnesty International Italia. La Finalissima del Concorso Nazionale è in cartellone per sabato 7 dicembre (ore 21.00, Auditorium ) mentre la Finale del Concorso Internazionale “Short on Rights / A corto di Diritti”, dedicato ai cortometraggi internazionali che trattano temi legati ai diritti umani, si svolgerà venerdì 6 dicembre (ore 21.15, Auditorium ).

SEMIFINALI – Il Concorso Nazionale prevede due semifinali (denominate Corto Slam) una in programma per mercoledì 4 dicembre (ore 21.15 all’Auditorium) e l’altra per giovedì 5 dicembre (sempre ore 21.15, Auditorium). Il corto più votato dal pubblico di ciascuna semifinale, andrà di diritto alla Finalissima del 7 dicembre.

Anche il Concorso Internazionale “Short on Rights / A corto di Diritti”, ha una semifinale che si svolgerà domenica 1° dicembre, alle ore 10.30 all’Auditorium della Mole Vanvitelliana. Anche qui, il corto più votato dal pubblico arriverà alla finale del Concorso Internazionale di venerdì 6 dicembre.

FINALISTI CONCORSO NAZIONALE – Sono 5 i corti selezionati per la Finalissima del Concorso Nazionale e sono: “Il Burattino e la Balena” di Roberto Catani; “Titanic, versione adatta alle famiglie iraniane” di Farnoosh Samadi; “Il Compleanno di Enrico” di Francesco Sossai; “Playing God” di Matteo Burani; “The Eggregores’ Theory” di Andrea Gatopoulos. A questi si aggiungerà il corto più votato dal pubblico di ciascuna semifinale.

Le semifinali del Concorso Nazionale (denominate Corto slam) – Le semifinali che permetteranno a due cortometraggi di raggiungere la Finalissima del Concorso Nazionale, sono due. La prima si svolgerà mercoledì 4 dicembre alle ore 21.15. I Corti selezionati per questa data sono: “Don’t Cry” di Niccolò Corti; “La Voix des Sirènes” di Gianluigi Toccafondo; “Un Lavoretto Facile Facile” di Giovanni Boscolo; “Fellini” di Hleb Papou; “Rapacità” di Martina Mele. Come anticipato, tra questi, il corto più votato dal pubblico vincerà la semifinale e andrà ad aggiungersi ai corti già selezionati per la Finalissima.

La seconda semifinale è in cartellone per giovedì 5 dicembre , sempre alle 21.15. I corti che parteciperanno sono: “The Ice Builders” di Francesco Clerici e Tommaso Barbaro; “Star” di Paoli De Luca; “Phantom” di Gabriele Manzoni; “The Meatseller” di Margherita Giusti; “Majonezë” di Giulia Grandinetti. Anche tra questi, il corto più votato dal pubblico vincerà la seconda semifinale e andrà ad aggiungersi ai corti già selezionati per la Finalissima.

FINALISTI CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI “SHORT ON RIGHTS / A CORTO DI DIRITTI” – I corti selezionati per la Finale del Concorso Internazionale “Short on Rights / A corto di Diritti” sono: “The Strange Case of the Human Cannonball” di Roberto Valencia; “Spider-Zan” di Maryam Khodabakhsh; “Plastico” di David Harriman, James Bettney; “Burul” di Adilet Karzhoev; “Sara” di Ariana Andrade Castro; “An Orange From Jaffa” di Mohammed Almughanni.

La semifinale del Concorso Internazionale – Domenica 1° dicembre, alle ore 10.30 all’Auditorium della Mole Vanvitelliana, è prevista la semifinale del Concorso Internazionale. Il corti che saranno proiettati sono: “09.01.berkovich” di Anya Ryzhkova; “Abraham” di Elnaz Ghaderpour e Reza Gamini; “On the Life of the Uprooted” di Raphael Schanz e Philipp Seifert; “Eksi Bir” di Ömer Ferhat Özmen; “Hafekasi” di Annelise Hickey; “Milena” di Željko Stanetić. Tra questi, il corto più votato dal pubblico vincerà la semifinale e andrà ad aggiungersi ai corti già selezionati per la finale del 7 dicembre.