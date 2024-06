Più che un concerto, una parata di stelle: Emma, Articolo 31, Alfa, Baby K, Orietta Berti, Ermal Meta, Gaia, Rocco Hunt, Clara, Fred De Palma, Boomdabash, Mida, Benji & Fede, Petit, Eiffel 65, Aiello, Icy Subzero e l’ospite internazionale Dotan.

Yoga Radio Bruno Estate 2024, il tour estivo di Radio Bruno, prende il via da Reggio Emilia. Appuntamento martedì 25 giugno (ore 20) in piazza della Vittoria, rigorosamente a ingresso libero. Con Yoga Radio Bruno Estate 2024, dopo 13 anni, tornano a Reggio Emilia i grandi protagonisti della musica italiana e non solo.

A fare gli onori di casa è la leggenda Orietta Berti, oltre mezzo secolo di carriera e un’energia che non smette di sorprendere i fan: ottima occasione per gustarsi il singolo estivo “Una Vespa in Due” che Orietta ha registrato insieme a Rosario Fiorello.

Archiviato il trionfale tour “Souvenir In Da Club”, Emma approda a Yoga Radio Bruno Estate 2024 sulle ali di “Femme Fatale”, brano tutto da ballare che è già tra le hit dell’estate. A trasformare la piazza in un discoteca a cielo aperto ci pensano anche gli Articolo 31: “Protomaranza” è l’album fresco di stampa che segna il ritorno di J-Ax e DJ Jad.

Un disco che conferma tutto il suo talento e un Festival di Sanremo che l’ha eletto artista rivelazione: Alfa, ovviamente. Attesissimo anche il live del cantautore genovese.

E ancora, al grido di “Yo Baby K” tutta la carica di Baby K con la nuova canzone “Fino al Blackout”, Ermal Meta con un live che anticipa il tour en plein air a poche settimane dall’uscita dell’album “Buona fortuna”, il ritorno di Gaia con i recenti successi “Dea Saffica” e “Sesso e Samba”, il rap/reggaeton di Fred de Palma, alfiere della latin music in Italia e già al fianco di Anitta, Sofia Reyes e Ana Mena.

E poi Clara: dopo i “Diamanti Grezzi” sparsi sul palco di Sanremo è uscito il disco di debutto “Primo” e il suo “Summer tour” è appena iniziato. Un mix di urban e pop, con tutta la freschezza dei suoi 18 anni: anche Petit sul palco del primo Yoga Radio Bruno Estate 2024. Dall’ultima edizione di Amici arriva pure Mida, con il suo sound tra pop, rap e sonorità latine. Flow travolgenti e i testi autentici per il rapper romano Icy Subzero. Ancora rap insieme a Rocco Hunt con il nuovo singolo “Musica italiana”. La contaminazione di generi è invece la cifra stilistica di Aiello, in pista con il nuovo singolo “Talete”. Di nuovo insieme Benji & Fede: “Musica animale” è il primo brano di una reunion che si annuncia portentosa. Non manca l’eurodance degli Eiffel 65, un live “Bestiale”, come il singolo coniato con Loredana Bertè. Ed Estate bollente pure per i Boomdabash, per farci ascoltare “Love u hate u”, singolo balneare super catchy.

Super ospite internazionale della serata, l’olandese Dotan: dopo i successi “No Words” e “Numb” in questa estate 2024 lo troviamo al vertice delle classifiche di tutto il mondo con “Louder”.

A presentare la serata ci pensano Alessia Ventura ed Enzo Ferrari, con incursioni dal backstage di Georgia Passuello, Camilla Carnevali e Arianna Bertoncelli.

Il grande spettacolo di Yoga Radio Bruno Estate può essere seguito in diretta sulle frequenze di Radio Bruno, su Radio Bruno Tv (canale 73 del Digitale Terrestre) e tramite la app Radio Bruno. Inoltre come lo scorso anno e, grazie all’accordo con Mediaset, la serata andrà in onda in differita su La5 nel mese di agosto.

Yoga Radio Bruno Estate 2024 è organizzato da Radio Bruno e Yoga, con il sostegno di Fonzies, Virgo Cosmetics, King Attitude, Amazon Prime, Mortadella Favola, Iren, BPER Banca, Sigma, Comet&Motorola, Grissin Bon, Casa Midì, Edilrestauro, House of Karts, Milkshake parrucchieri, Carboni casa, Visit Romagna. Il Comune di Reggio Emilia ha concesso il patrocinio per la data inaugurale in piazza della Vittoria.

“La buona musica è sempre un’ottima occasione anche per incontrarsi, stare insieme e vivere la città. Accogliamo perciò con entusiasmo e soddisfazione, riprendendo quello che è stata per anni un appuntamento classico dell’estate reggiana, il concerto di Radio Bruno 2024 nella nostra città – dice il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari – Le hit e gli artisti della stagione non potranno non richiamare anche questa volta tante persone, per una serata che sarà anche un’occupazione pacifica di uno dei maggiori spazi pubblici della città, piazza della Vittoria, e i luoghi limitrofi. Grazie dunque ai promotori e a quanti sostengono e lavorano per la buona riuscita di questo concerto così atteso”.

“YOGA Radio Bruno Estate” significa grandi nomi della musica, festa e divertimento per i nostri ascoltatori – spiega l’editore Gianni Prandi, presidente di Radio Bruno – siamo onorati che il successo crescente di questi anni abbia consentito al nostro evento musicale di diventare uno dei più importanti dell’estate italiana. Ringrazio il Comune di Reggio Emilia per il patrocinio e per l’ospitalità in questa bellissima città, dove siamo leader di ascolti da sempre. Mancavamo a Reggio Emilia e da Piazza della Vittoria dal 2011 e siamo felicissimi di poter finalmente rifare il nostro spettacolo. Ringrazio YOGA il title-sponsor che porterà nelle quattro tappe del nostro tour, una carica di gusto, freschezza e allegria in un mix di colori e sapori. YOGA è il nome del succo di frutta… l’eccellenza che colorerà questa rassegna estiva. Un doveroso ringraziamento va inoltre a tutti gli altri nostri sponsor che rendono possibile poter offrire gratuitamente ai nostri ascoltatori e alla città di Reggio Emilia una bellissima festa di piazza”.

“La5 conferma con soddisfazione, per il terzo anno consecutivo, l’appuntamento con i concerti estivi di Yoga Radio Bruno Estate – aggiunge Marco Costa, direttore Reti Tematiche Mediaset – un’occasione per vivere alcune delle piazze più belle dell’Emilia Romagna all’insegna della musica e della gioia dell’estate”.