In vista del periodo di San Lorenzo non vogliamo perdere l’occasione di stupirci con voi di uno dei più belli fenomeni che il cosmo ci regala; perciò, visto anche l’enorme successo dell’anno scorso, riproponiamo in collaborazione con l’Ente Parco dell’Antola la seconda edizione dell’evento “Le lacrime di San Lorenzo viste dall’Antola”!!!

L’evento si terrà nei giorni del 9,10 e 11 Agosto 2024; ogni giorno avrà due turni serali (21:30 e

23:00)

La serata sarà strutturata come segue:

1. Introduzione specifica di carattere tecnico/scientifico sulla natura delle stelle cadenti (Come si forma? Di cosa sono composte? Quali sono le più famose? ….)

2. Visita al planetario dell’Osservatorio con spiegazione di tutti i fenomeni di stelle cadenti durante l’anno (Periodi di Osservazione, Porzioni di cielo da controllare,….)

3. Osservazione in esterna tramite dei telescopi amatoriali dell’Associazione StarAntola e ovviamente … Caccia alle stelle cadenti! (AVVISO: Purtroppo ad oggi il telescopio da 80cm dell’Osservatorio Astronomico dell’Antola è in una fase di manutenzione e perciò non sarà utilizzato durante la visita)

Dopo la visita sarà allestita una zona esterna nella quale potrete continuare la vostra caccia alle stelle cadenti e farvi risolvere dubbi o chiedere qualche consiglio ai nostri soci presenti all serata.

Per una caccia stellare in comodità vi consigliamo di portare con voi Teli, Stuoie, Coperte da campeggio, Etc …. per le persone con più anni alle spalle verranno predisposte delle sedute.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata tramite:

1. E-mail all’indirizzo [email protected]

2. Chiamata/SMS o Whatsapp al numero 3896331785

3. Tramite l’apposito form sul nostro sito “www.starantola.it”

La partecipazione all’evento è a fronte di un contributo volontario all’Associazione di: 10€ per gli adulti 7€ per i ragazzi (Under 18) Gratuito per i bambini (Under 6) Viene, o se già ci sei stato Torna, con noi alla ricerca delle stelle cadenti in uno dei cieli più bui

d’Italia! Lo Staff dell’Associazione StarAntola Ets.