Appuntamento a Roma per parlare della produzione di carne rossa in Italia con i massimi esperti del settore. Dagli allevamenti al consumo, dal valore della zootecnia per l’economia nazionale alle caratteristiche organolettiche del prodotto, senza tralasciare l’impatto ambientale: l’intera filiera sarà analizzata per comprenderne le peculiarità e combattere le fake news.

Il prossimo venerdì 19 gennaio, dalle 10 alle 17, presso la Sala Serpieri di Palazzo della Valle a Roma, sede di Confagricoltura (Corso Vittorio Emanuele II, 101), l’Accademia Nazionale di Agricoltura organizza il convegno dal titolo “Carni rosse: economia, salute e società. Una riflessione”. Sarà l’occasione per analizzare lo stato dell’arte della filiera produttiva bovina italiana nel suo processo dal campo alla tavola, al fine di fornire corrette informazioni per i consumatori e la società.

La giornata sarà un momento di alta disseminazione scientifica che vedrà i massimi esperti e studiosi del settore confrontarsi su tali argomenti, oggi di grande interesse. Il convegno sarà aperto dagli indirizzi di saluto di Matteo Lasagna, vicepresidente di Confagricoltura; Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e dal prof. Giorgio Cantelli Forti, presidente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura.

Come da programma allegato, il convegno è diviso in due sessioni (mattina e pomeriggio).

Sessione mattina (ore 10.20)

Carne Sostenibile: quale strategia nell’allevamento?

Giuseppe Pulina, Prof. Ordinario di Zootecnia Speciale presso l’Università di Sassari

Fame di carne: scarsità, regolamentazione, abbondanza

Francesco Remotti, Prof. Emerito già Ordinario di Antropologia culturale nell’Università di Torino

Commercio e consumo di carne: aspetti giuridici eurounitari

Enrico Al Mureden, Prof. Ordinario di Diritto Civile Università di Bologna

Caratteristiche strutturali, sostenibilità economica e ruolo delle filiere delle carni rosse in Italia

Gabriele Canali, Prof. di Economia e Politica Agro-alimentare l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Consumo di carne rossa e salute: cosa dicono gli studi epidemiologici

Andrea Poli, Presidente Nutrition Foundation of Italy

Sessione pomeriggio (ore 14.45)

Carne rossa: valore nutrizionale e nutraceutico

Silvana Hrelia, Prof.ssa Ordinaria Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita Università di Bologna

Assunzione ragionata e ragionevole di carne: indicazioni cliniche

Arrigo Cicero, Presidente, Società Italiana di Nutraceutica e Società Italiana Nutrizione, Sport e Benessere

La carne nelle diverse fasi di vita e nella attività sportiva

Elisabetta Bernardi, Specialista in Scienza dell’Alimentazione, biologa e nutrizionista Università di Bari

Carne rossa e fake news: spunti per una corretta informazione

Andrea Bertaglio, Giornalista e Autore

Valutazioni e riflessioni conclusive

Claudio Borghi, Prof. Ordinario di Medicina Interna Università di Bologna e International Society of Hypertension