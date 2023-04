Sono aperte da oggi le iscrizioni a questa opportunità di formazione gratuita con 10 crediti (8 ordinari e 2 deontologici) riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti (periodo formativo 2023-2025).

Il corso è interamente finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma CERV. Il corso si svolgerà in presenza in Portogallo dal 11 al 16 giugno.

Organizzato da Associazione InformaGiovani, Associazione Stampa Sarda e INACH (International network against hate crimes), il corso è l’anteprima di uno analogo che sarà realizzato in formato ondemand nei prossimi mesi ed è parte integrante di un più vasto progetto legato al ruolo dell’informazione di qualità nei processi democratici e nella partecipazione dei cittadini.

I partecipanti (50 da tutta Europa, di cui 9 dall’Italia) saranno ospitati nella città di Amarante (regione di Porto) e dovranno valutare i moduli formativi online discutendone direttamente con gli autori.

Poiché il corso si svolge interamente in inglese (sia le lezioni registrate sia gli incontri in presenza) è obbligatoria una conoscenza di tale lingua almeno con livello B2 (anche non certificato). A coloro che si iscriveranno in piattaforma sarà richiesto di partecipare ad una breve videoconferenza online in inglese per la verifica del livello di padronanza di tale lingua.

Tutte le spese di vitto, alloggio e assicurazione sono coperte dal contributo UE, mentre il viaggio è coperto al 100% fino ad un importo massimo di 275 Euro. Solo l’eventuale eccedenza del costo di viaggio sarà a carico del/la partecipante.

Per valutare i costi da sostenere, potete prendere come riferimento l’aeroporto di Porto, con arrivo giorno 11 e partenza giorno 16 giugno a qualsiasi ora.