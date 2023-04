“Cyber security un tema chiave per la sicurezza delle imprese e della pubblica amministrazione”, arriva il convegno gratuito sul tema della cybersecurity, con esperti nazionali e internazionali, martedì 18 ap rile, ore 14:00 – 18:30 in Camera di commercio, sala Conferenze, via Meravigli 9 b. Apertura lavori con Alvise Biffi, consigliere della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Informazioni e iscrizioni al link.

Il convegno è organizzato dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e da Formaper, nell’ambito del progetto Punto Impresa Digitale in collaborazione con: T.A.I.L.S. – Tribunale Arbitrale per l’Impresa, il Lavoro e lo Sport; CRAL Network; NSC –Nuovo Sindacato Carabinieri; Eagle & Fox; Study center for legality security and justice; Più Sicurezza; Playmarketing; Consorzio Leader.