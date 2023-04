Nonostante gli innumerevoli progressi in ambito medico-scientifico e la tecnologia avanzata che oggi abbiamo a disposizione, la sala parto rappresenta ancora uno scenario complesso ed articolato. La possibilità che l’evento parto possa trasformarsi da fisiologico, ad alto rischio, implica la necessità di formare ed aggiornare in modo adeguato tutto il personale sanitario coinvolto, per far sì che sia in grado di affrontare e gestire la pratica quotidiana, così come le situazioni di urgenza ed emergenza durante il parto.

Ed è proprio su questi temi che si è articolata la prima edizione del corso teorico-pratico di formazione avanzata “Emergenza in sala parto”, una giornata sostenuta da EuTylia Academy, network di formazione ed aggiornamento professionale per medici ed operatori sanitari specializzati nella salute della donna, in collaborazione con Casa di Cura Santa Famiglia di Roma e Gruppo GEO, Gruppo Gestione Emergenze Ostetriche. Responsabili scientifici il Dott. Luca Cipriano, Ginecologo, Dott.ssa Enrica Pacifici, rispettivamente Coordinatore Sala Parto e Responsabile reparto Ostetricia della Casa di Cura Santa Famiglia e il Dott. Antonio Ragusa, Coordinatore corsi del Gruppo GEO.

L’obiettivo della giornata è stato quello di preparare ginecologi ed ostetriche che lavorano in sala parto ad affrontare con competenza e sicurezza le più comuni situazioni di urgenza e di emergenza, concentrandosi in particolare sulla distocia della spalla, sul parto operativo con ventosa ostetrica e sull’emorragia post-partum. Partecipazione attiva delle ostetriche, che, nel corso della giornata, hanno avuto modo di condurre le simulazioni pratiche, con l’obiettivo di accrescere le proprie competenze, per affiancare il personale medico in situazioni di emergenza all’interno di un team multidisciplinare.

In quest’ottica il corso ha rappresentato un appuntamento importante per l’aggiornamento professionale e un’occasione unica per aumentare le conoscenze e migliorare la pratica clinica, per una sempre migliore gestione della diade madre-neonato.