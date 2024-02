Il “Master in “Scienze Imprenditoriali”, primo e unico percorso di specializzazione in Italia per garantire agli imprenditori competenze manageriali concrete, promosso da I-AER, Istituto di Ricerca Economica Applicata, ed Uniscientia Academy, istituto di alta formazione per le certificazioni ICT, PRESENTA la giornata di studi “L’ARTE DELL’IMPRENDITORIA: STRATEGIE PER ELEVARE IL TUO BUSINESS VERSO L’ECCELLENZA”, in programma l’11 febbraio 2024. Saranno 300 gli imprenditori che hanno scelto di aderire all’iniziativa.

Imparare dai migliori è la filosofia alla base di questa giornata di approfondimento, dove i partecipanti avranno l’opportunità di ascoltare e interagire con imprenditori che hanno trasformato le loro visioni in realtà tangibili. Saranno tanti i relatori di spicco, tra cui Roberto Re, che parlerà di COMUNICAZIONE EFFICACE nella gestione del team e dei clienti; Fabio Papa, per un approfondimento dedicato alla gestione finanziaria e contabile in PASSAGGIO GENERAZIONALE; Simone Marietta Durelli, per un confronto sull’arte della VERA NEGOZIAZIONE; Valeria Toia, per conoscere LA SCIENZA DELLE ASSUNZIONI; Luca Borsani, che svelerà I SEGRETI PREZIOSI PER L’IMPRENDITORE.

Ma saranno tanti altri gli imprenditori che condivideranno storie, strategie e segreti che li hanno portati al successo, come, tra gli altri, Alfio Bardolla, Fondatore di Alfio Bardolla Training Group; Dario Castiglia, Founder Di Remax Italia; Antonio Civita, CEO Di Panino Giusto; Guido Della Frera – Presidente E CEO Di GDF Group Spa; Eduardo Montefusco, CEO E Fondatore Di Fit Active; e tanti altri grandi nomi.

L’ambiente imprenditoriale di oggi richiede competenze specifiche e aggiornate. Durante l’evento, saranno quindi esplorate le skills essenziali che ogni imprenditore deve possedere per navigare con successo nel panorama attuale del business. Dai metodi innovativi di gestione aziendale agli strumenti digitali avanzati, i partecipanti acquisiranno conoscenze fondamentali per essere competitivi.

L’esperienza sarà immersiva e interattiva, con workshop pratici e sessioni di networking mirato, offrendo l’opportunità di mettere in pratica le competenze apprese e di creare connessioni preziose nel mondo degli affari. Ci saranno anche tanti ospiti speciali, tra i più influenti imprenditori italiani, come, tra gli altri, Alfio Bardolla, Antonio Civita ed Edoardo Montefusco.

RELATORI CONFERMATI

ROBERTO RE, Socio Fondatore di HRD Training Group

COMUNICAZIONE EFFICACE: nella guida del tuo Team e dei tuoi clienti

FABIO PAPA, Direttore Scientifico di I-AER

PASSAGGIO GENERAZIONALE: per un passaggio armonico e funzionale

ALESSANDRA BIANCHI, Docente presso Il Sole 24ORE Business School

L’ARTE DI SAPER LEGGERE I NUMERI: per guidare la tua azienda con un reale controllo

SIMONE MARIETTA DURELLI, Titolare di Ockham Group

LA VERA NEGOZIAZIONE: dall’arte militare, per strategie che vanno a segno

VALERIA TOIA, Co-fondatrice di HROAD

LA SCIENZA DELLE ASSUNZIONI: come scegliere al primo colpo, il giusto collaboratore

LUCA BORSANI, Titolare Studio Marinai Borsani & Partners

SEGRETI PREZIOSI PER L’IMPRENDITORE: conoscere le strategie che non puoi imparare sbagliando

INTERVERRANNO TANTI ALTRI RELATORI

GIOVANNI ALESSI – Partner di SAGP Legal; ALFIO BARDOLLA – Fondatore di Alfio Bardolla Training Group; FERDINANDO BOVA – Co-founder Agenzia Yes!; DARIO CASTIGLIA – Founder di Remax Italia; DAVIDE CHIARONI – Professore Politecnico di Milano; ANTONIO CIVITA – CEO di Panino Giusto; ANDREA COSTA – Vice presidente di Agrati Group; PAOLO COSTA – Fondatore di SPINDOX; GUIDO DELLA FRERA – Presidente e CEO di GDF Group spa; VALERIA MARIA FAZIO – Dubai Hub for Made in Italy; DOMENICO GULLÌ – CEO @ ITWILL; EDUARDO MONTEFUSCO – CEO e fondatore di Fit Active; FABIO PASQUALI – Presidente di WM Capital spa; GABRIELLA RANIA – Formatrice e Imprenditrice; PAUL RENDA – Presidente di Assolombarda Giovani