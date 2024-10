L’evento “Graduation Day”, moderato dal prof. Marco Romano (direttore del Master GOM), si terrà presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Catania, a partire dalle ore 11, e rappresenta l’atto conclusivo del Master che è parte del Progetto KM3NeT4RR ed in particolar modo delle attività del WP8 dedicate all’istruzione, alla formazione e al trasferimento tecnologico, con il fine di consolidare un impatto positivo del Progetto sul territorio e sulla società. «Il percorso di studio che si è appena concluso mira alla creazione di conoscenze complementari di tipo tecnico-scientifico e manageriale – afferma il prof. Romano – l’ambito è quello dell’attività di ricerca e innovazione della comunità scientifica universitaria e degli enti di ricerca pubblici/privati che partecipano alla creazione di valore attraverso i processi di trasferimento tecnologico e spillover della conoscenza». «Per il Progetto KM3NeT4RR, il Master ha rappresentato un ulteriore elemento che qualifica l’impatto scientifico, economico e sociale delle attività dell’infrastruttura di ricerca nel nostro territorio, puntando sulle competenze del capitale umano», ha affermato Giacomo Cuttone (P.I. progetto “KM3NeT4RR” capofila INFN).

CATANIA – Erogare una formazione post-laurea per la definizione e la gestione dei progetti di ricerca a valere su fondi di finanziamento europei, nazionali e regionali, nella prospettiva delle “università imprenditoriali” che contribuiscono alla crescita degli ecosistemi dell’innovazione. Questo l’obiettivo del Master Universitario di II Livello GOM – Grant Office Manager organizzato da UNI-CT DEI, che si è appena concluso e che giovedì 31 ottobre vivrà la cerimonia conclusiva alla presenza del Magnifico Rettore Francesco Priolo.

