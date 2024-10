Sta riscuotendo grande interesse e partecipazione la decima edizione del Festival della Mostarda, che si sta svolgendo nella provincia di Cremona e continuerà fino al 17 novembre con un ricco programma di appuntamenti in presenza nei ristoranti e negozi e contenuti digitali visibili sul sito (www.festivaldellamostarda.com) e sui social della manifestazione, che uniscono tradizione e innovazione, valorizzando le specialità locali e promuovendo il turismo enogastronomico.

Organizzato dalla Camera di Commercio di Cremona, l’evento è realizzato con la collaborazione della Strada del Gusto Cremonese, dell’Accademia Italiana della Cucina – sezione di Cremona, del Touring Club di Cremona, dell’Unione Cuochi della Regione Lombardia e dell’Istituto Superiore Einaudi di Cremona e con il patrocinio del Comune di Cremona.

Tra le proposte per il week end dal 1° al 3 novembre, spicca l’itinerario “Cremona, città dell’arte e della musica”, con partenza quotidiana alle 14.30 dall’Info point di Cremona in Piazza del Comune. Questo tour a piedi percorre le vie del centro storico e racconta secoli di storia attraverso i monumenti principali, come la maestosa Cattedrale, l’imponente Battistero ottagonale e molto altro.

Da non perdere il percorso dedicato alla liuteria, “La bottega del liutaio”, che parte ogni giorno alle 16.15 dall’Info point di Piazza del Comune. Durante questa visita, sarà possibile scoprire come nascono i violini secondo il metodo tradizionale cremonese, ispirato dai leggendari maestri Amati, Guarneri e Stradivari.

Altre attività che animeranno il week end sono:

– venerdì 1 novembre: visite guidate a Palazzo Zurla de Poli, dimora storica cinquecentesca dell’omonima famiglia di Crema. Turni con partenza alle ore 11.00 – 14.30 – 16.00.

Sempre venerdì è prevista una speciale visita guidata a Palazzo Cattaneo Ala Imperiali, di origini cinquecentesche che fu dimora della famiglia Ariberti di Cremona. Turno con partenza alle ore 21.00.

– domenica 3 novembre visite guidate a Palazzo Zurla de Poli. Turni con partenza alle ore 11.00 – 14.30 – 16.00.

Ma le iniziative per gli appassionati gourmet non finiscono qui: dal 9 novembre, infatti, il Festival della Mostarda incontrerà la più attesa e straordinaria manifestazione cremonese: la Festa del Torrone, che si svolgerà nel centro storico di Cremona fino al 17 novembre, offrendo ai visitatori un’immersione nella GIOIA (questo il tema della 38a edizione) e nello spirito natalizio anticipato, tra bancarelle colme oltre che del tipico torrone cremonese, anche di mostarda e di dolci della tradizione italiana ed internazionale, street food, spettacoli, musica itinerante, rievocazioni storiche, laboratori e show cooking.

Passeggiando tra le vie del centro storico, si potranno ammirare dimostrazioni di preparazione del torrone e partecipare a degustazioni, anche a base di mostarda in abbinamento con il torrone, scoprendo le varie sfumature di gusto e consistenza di questo dolce simbolo della città. La Festa celebra la maestria artigianale locale e trasforma Cremona in un grande laboratorio a cielo aperto, dove storia e tradizione si fondono con la bellezza della città ed il divertimento.

La Festa del Torrone ospita, infatti, i produttori di Mostarda aderenti al Festival della Mostarda e nel Palatorrone in Piazza Roma sono organizzati due show cooking, dove lo chef Alessandro Carniti e il bartender Marco Pistone declineranno le due specialità cremonesi in golose ricette e cocktail.

SABATO 9 NOVEMBRE 11.00 –12.00 CONTAMINAZIONI PICCANTI: Dolce & salata piccantezza. Bis di Cheesecake. Cheesecake al torrone, formaggio quark, mostarda di zenzero e scaglie di cioccolato fondente Cheesecake salata al bicchiere con mascarpone, gorgonzola, taralli, mostarda di radicchio e granella di torrone.

Chef Alessandro Carniti (@alessandro.pcs/), chef pasticcere originario di Crema, è noto per la sua capacità di fondere tradizione e innovazione nella cucina italiana. Ha avuto l’opportunità di affinare le sue abilità collaborando con grandi maestri, tra cui il celebre pasticcere Igino Massari. Lavorare con Massari ha permesso a Carniti di approfondire le tecniche dell’alta pasticceria, acquisendo una grande attenzione per la precisione e la qualità degli ingredienti. Questa esperienza ha influenzato la sua filosofia in cucina, che oggi unisce ingredienti locali e di stagione con tecniche moderne. Mostarde: Leccornie (zenzero); Salgar (radicchio); torrone cremonese.

Evento gratuito fino ad esaurimento posti

DOMENICA 10 NOVEMBRE 11.00 – 12.00 CONTAMINAZIONI PICCANTI: COCKTAIL “Il cremonese aristocratico” La rotondità e la freschezza avvolgente del Gin Aristocratico incontra l’acidità del limone, il mentolato delle foglie e la dolce piccantezza della mostarda agli agrumi, che shakerato con il bianco d’uovo si unisce perfettamente ad un finale piccante e fresco dato dalla bibita allo zenzero. Il torrone fornisce un giusto e corretto Cocktail/Pairing che al palato riconosce la densità della miscela. Il connubio di queste due manifestazioni rappresenta un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza unica tra sapori, storia e tradizione locali.

Bartender Marco Pistone (@marco_pistone_aristocratico), Bar manager di grande esperienza è un grande appassionato della storia dell’alcol applicata al bere miscelato. Muove i primi passi nella Milano da Bere degli anni ’80, facendo esperienza in tutti i settori del mondo del bar. Creatore di tendenze legate al food & beverage, autore di ricette in libri di cucina inerenti a cocktail terapeutici e innovativi, abbinamenti tra cocktail e prodotti di moda e abbigliamento. Collabora con aziende italiane per la valorizzazione di prodotti del settore beverage occupandosi della formazione di nuove figure professionali nel mondo del cocktail bar. Official Ambassador di Ideacasadesign.com, ideacomunicando.it per il mondo dal design emozionale e del marketing esperienziale. Brand Ambassador del Gin dell’Aristocratico. Attualmente in carica da bar Manager / bar Consulting a la Pergola di Lodi, San Martino in Strada (LO).