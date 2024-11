Il progetto è rivolto a studenti e futuri imprenditori.

Torino, 4 novembre – Talent Garden, OGR Torino e I3P organizzano un nuovo appuntamento del format Startup for Beginners, un progetto nato con la missione di formare nuovi imprenditori sul territorio torinese. La prossima edizione si terrà il 7 novembre 2024, alle ore 18:00 presso la Refectory delle OGR Tech, l’hub dell’innovazione delle OGR Torino. L’evento sarà rivolto al mondo universitario e all’imprenditoria accademica, con l’obiettivo di ispirare e guidare studenti e neolaureati nella trasformazione dei loro progetti accademici in spin off e startup di successo.

Attraverso testimonianze dirette di docenti, ricercatori e alumni, i partecipanti potranno esplorare i percorsi che hanno portato idee nate in ambito universitario a trasformarsi in realtà imprenditoriali. L’incontro sarà arricchito dal coinvolgimento dell’ecosistema di OGR Tech, uno dei principali hub per l’innovazione in Italia, che, grazie ai suoi programmi di accelerazione, fornirà ai partecipanti strumenti e risorse concreti per affrontare le sfide legate allo sviluppo e alla crescita delle loro idee progettuali.

Durante l’incontro, Point Zero in dialogo con Riccardo Valpiani, Consultant di I3P, condividerà la propria esperienza di crescita all’interno dell’istituzione scolastica. A seguire, Bruno Calabrò, Open Innovation Project Manager di I3P, terrà una presentazione sulle opportunità offerte dai progetti dell’Incubatore del Politecnico di Torino, e infine una sessione di Q&A con i partecipanti.

Startup for Beginners offrirà agli studenti un’opportunità unica per scoprire ciò che avviene quotidianamente all’interno delle istituzioni accademiche e nel vibrante ecosistema della tecnologia e dell’innovazione.

Landing page: https://ogrtorino.it/events/startup-for-beginners

Le OGR Torino sono un centro di cultura e innovazione unico in Europa, dedicato alla sperimentazione. Artistica e musicale, nell’area OGR Cult, scientifica, tecnologica e imprenditoriale, nell’hub OGR Tech. Ex officine per la riparazione dei treni nell’Ottocento, e patrimonio archeologico industriale, sorgono nel cuore di Torino su un’area di 35.000 mq.

Alle OGR Torino, dal 2017, mostre site-specific, concerti di grandi musicisti e band internazionali, progetti e produzioni originali quali OGR Club e OGR Talks per condividere aprire a tutti nuovi orizzonti di collaborazione, creazione e convivialità.

Talent Garden Group è il più importante gruppo europeo nella Education sulle competenze digitali per dimensioni e presenza geografica, leader per la formazione e il networking nell’ambito dell’innovazione digitale. Nata nel 2011, ha l’obiettivo di supportare talenti e imprese nella propria crescita digitale. Un modello che si è rapidamente esteso in Europa e che oggi ha portato la società ad essere presente in 13 Paesi europei diventando leader europeo del suo settore. Questo anche grazie a soci tra le più grandi famiglie italiane capitanate da TIP – Tamburi Investment Partners, ma anche da Cassa Depositi e Prestiti, Indaco e Social Capital. Talent Garden Group è majority shareholder di Hyper Island, una delle maggiori Business School Europee sul digital con headquarter in Svezia, presente anche in UK, Singapore, Brasile, Nord America e Asia Pacifica. Inoltre, è anche minority shareholder della spagnola Nuclio Digital School con sede a Barcellona e Madrid. www.talentgarden.com