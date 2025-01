Questo mese di gennaio si apre con la possibilità offerta ai collezionisti di far posto nel proprio garage ad un’auto da sogno. Infatti Car & Classic la prossima domenica, 5 gennaio, inaugurerà le aste del 2025 con una vettura da sogno, esclusiva e in grado di offrire come poche un’esperienza di guida senza compromessi. Si tratta di una McLaren Senna LM del 2022 con soli 74 km percorsi.

Una hypercar speciale

Nella sua livrea unica in McLaren F Orange 1, supportata da struttura in fibra di carbonio nera, l’esemplare proviene da una delle più importanti collezioni di hypercar in Europa nei Paesi Bassi. La vettura è stata conservata sempre al coperto e curata regolarmente nei minimi dettagli. Altri suoi elementi unici sono i parafanghi anteriori ventilati su misura così come l’uscita di scarico con terminali quadrupli in oro satinato.

I dettagli che fanno la differenza

Nata dalla volontà di McLaren Special Operations (MSO) di creare una versione ancora più estrema e performante della già potentissima Senna GTR, vincitrice leggendaria a Le Mans nel 1995, la McLaren Senna è stata costruita in venti esemplari che sintetizzano l’apice dell’ingegneria automobilistica applicata a una vettura stradale. Il nome “LM” è un chiaro riferimento alla vittoria sul circuito de La Sarthe, così come la livrea del modello, ispirata alla F1 GTR e con dettagli tecnici che richiamano la vettura da corsa.

Rispetto al design della della Senna GTR, quello della Senna LM è ancora più aggressivo ed efficace: gli ingegneri McLaren hanno lavorato a lungo per ottimizzare il flusso d’aria intorno alla vettura, creando un carico aerodinamico incredibile che incolla l’auto al suolo anche alle velocità più elevate.

L’ hypercar che si colloca con orgoglio tra una vettura da competizione ad alte prestazioni e un’auto sportiva iper-lussuosa è rifinita per gli automobilisti più esigenti. Per tale motivo non rinuncia a offrire i comfort per la guida su strada quali ad esempio impianto audio di prim’ordine, sedili e sterzo regolabili, aria condizionata completa e un sistema di telemetria di pista a tre telecamere. Nell’abitacolo super tecnologico e funzionale, allestito con materiali pregiati e una cura per i dettagli che si ritrova in ogni componente, il volante è rivestito in Alcantara e i sedili avvolgenti offrono un supporto laterale eccezionale.

Sotto il cofano un poderoso V8 biturbo da 4.0 litri

Sotto il cofano della Senna LM batte un poderoso V8 biturbo da 4.0 litri, capace di erogare ben 845 Cv di potenza e una coppia massima stratosferica. Queste prestazioni, combinate con un peso estremamente contenuto grazie all’ampio utilizzo della fibra di carbonio, consentono alla Senna LM di accelerare da 0 a 100 km/h in tempi da superbike e di raggiungere velocità massime da capogiro.

Ben 5 dei 20 esemplari della Senna LM sono stati acquistati da un unico collezionista residente in Florida, gli unici destinati al mercato statunitense. Mentre solo 7, fra cui la vettura che sarà all’asta su Car & Classic, sono stati allestiti con guida a destra.

Tanti i tratti distintivi

Molti i tratti distintivi di questa LM, come il badge heritage, le scritte incise, gli speciali cerchi da corsa e i vetri scuri e oscurati: tutti elementi che catturano l’occhio ed emozionano. Si tratta di una racer pronta per correre: il doppio spoiler posteriore, grande e regolabile, è ricco di regolazioni e lavora in collaborazione con il doppio diffusore e lo scoop sul tetto ispirato alla F1 per fornire enormi livelli di deportanza e tenere così l’auto incollata alla strada indipendentemente dalla lettura del tachimetro.