Inconfondibile, inedita e spettacolare. Tre aggettivi che caratterizzano la Type 00 (si pronuncia Type Zero Zero) la design vision concept della Casa britannica, incarnazione della sua nuova filosofia creativa Exuberant Modernism.

Il prefisso “Type” è un chiaro riferimento alla provenienza del marchio e a modelli iconici come la pionieristica E-type. Il primo zero si riferisce alle emissioni zero allo scarico. Il secondo rappresenta il suo status di auto zero nel nostro nuovo lignaggio.

Il suo design visionario sfida le convenzioni dei veicoli elettrici attraverso un cofano allungato, un’ampia linea del tetto, cerchi in lega da 23 pollici, un profilo fastback e una coda rastremata che danno vita ad una spettacolare silhouette caratterizzata da superfici sofisticate e moderniste.

Questo design è stato reso possibile dalla nostra speciale ed esclusiva architettura JEA (Jaguar Electrical Architecture).

“Abbiamo creato una nuova personalità per Jaguar – ha detto Rawdon Glover, Managing Director di Jaguar – creativa e impavida, fedele al DNA del brand, ma orientata al futuro, rilevante e in grado di distinguersi realmente”.

“La Type 00 – ha poi argomentato il Professor Gerry McGovern OBE, Chief Creative Officer di JLR – è una pura espressione della nuova filosofia creativa di Jaguar. Ha una presenza inconfondibile – sono sempre parole di Gerry McGovern – risultato di un pensiero creativo coraggioso e senza vincoli e di una determinazione incrollabile. È la nostra prima manifestazione fisica e la prima componente di una nuova famiglia di Jaguar che sarà diversa da qualsiasi cosa abbiate mai visto. Una visione che mira al più alto livello di impegno artistico”.

Un’esperienza sensoriale

La Type 00 rappresenta un’esperienza per tutti i sensi. Il suo tetto vetrato, armonizzato con il corpo vettura, proietta una discreta trama sui materiali dell’interno, dando vita alle texture presenti e cambiandone l’essenza nel corso della giornata.

Il team di designer Jaguar ha esplorato nuove strade per migliorare gli interni. Gli occupanti possono adattare l’abitacolo al loro stato d’animo utilizzando la Prism case, realizzata in modo unico.

L’obiettivo di questa funzione è far sì che gli occupanti vengano coinvolti dalla vettura, estendendo il concetto di personalizzazione e customizzazione. Nascosta dietro una porta motorizzata, splendidamente inserita nella carrozzeria, contiene tre totem composti da materiali naturali come l’Ottone, il Travertino e l’Alabastro.

Posizionando uno dei totem all’interno della console centrale, l’atmosfera dell’abitacolo viene personalizzata. Tutto, dall’illuminazione ambientale al panorama sonoro, fino alla grafica dello schermo, riflette le proprietà del materiale scelto. I profumi personalizzati interagiscono con i materiali per una personalizzazione senza precedenti.

Questo approccio esuberante e artistico per un massimo coinvolgimento dei sensi si estende agli schermi, dove le animazioni si formano attraverso la tecnica creativa del “Chiaroscuro” grazie all’utilizzo della luce e delle ombre per definire gli oggetti tridimensionali.

Exuberant Modernism

La nuova filosofia creativa di Jaguar si basa su tre caratteristiche fondamentali e trova espressione in ogni parte del brand e ovunque sia visibile; la sua essenza viene rappresentata sia da una nuova visual identity artistica che dal modo in cui costruisce le relazioni con i clienti.

La vettura è: Esuberante (Vibrante, disinibita e indomita. Lo è nei veicoli e nei momenti che crea) Modernista (Orientata al futuro, curiosa e ispirata dal mondo. Rispettosa del passato, non condizionata da esso) e Persuasiva (Olistica, sensoriale e straordinaria. Generatrice di connessioni significative con chi la sceglie).

Esterni spettacolari

Il nuovo e assertivo volto mostra una combinazione di superfici tese e fluenti, con il nuovo lettering Jaguar al centro. La forma distintiva e geometrica dei fari anteriori, enfatizza gli angoli della vettura, conferendole larghezza e prestanza.

Il profilo laterale è dominato da proporzioni audaci, con il Jaguar “leaper” inciso al laser in un lingotto di ottone rifinito a mano su ciascun lato della vettura. Questi lingotti si aprono in modo scenografico per rivelare le telecamere posteriori che, come le porte di ricarica e le prese d’aria anteriori, rimangono invisibili fino a quando non diventano necessarie.

La parte posteriore mostra un continuum con il nuovo linguaggio audace. Il portellone privo di vetro e il tetto panoramico vetrato, armonizzato con il resto della carrozzeria, creano una sensazione scultorea.

Il prospetto posteriore è definito dal distintivo disegno Strikethrough orizzontale, che cela gli spettacolari fanali a tutta larghezza evidenziando l’aspetto potente e le dimensioni della Type 00.

Interni accattivanti

Una coppia di scenografiche porte ad ali di farfalla e il portellone posteriore “a pantografo”, quando si aprono, rivelano un interno modernista che condivide le sue esuberanti proporzioni con l’esterno.

Il sorprendente abitacolo è caratterizzato da tre linee di ottone rifinite a mano che percorrono la lunghezza dell’interno, con una spina dorsale centrale in ottone lunga 3,2 metri che divide una coppia di pannelli strumenti fluttuanti.

“L’ideologia Materiality per la Type 00 – ha ricordato Mary Crisp, Chief Materiality Designer di Jaguar – abbraccia materiali autentici, sorprendenti e colori accattivanti, consentendo alla nostra nuova filosofia creativa di essere visibile in ogni angolo”.

“Abbiamo tre materiali principali – ha poi concluso il manager – l’ottone, la pietra di travertino e i tessuti, e il modo in cui li abbiamo utilizzati danno forma a pezzi d’arte audaci che creano un’atmosfera unica”.

La vettura viene presentata in due colori, denominati Miami Pink e London Blue; il primo riflette l’iconico ambiente Art Déco del luogo della sua prima apparizione, il secondo fa riferimento alla sua eredità britannica