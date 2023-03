Si chiama ‘Back to talent’. È il contest musicale lanciato da Matteo Forte, amministratore delegato di Stage Entertainment e direttore dei teatri milanesi Lirico ‘Giorgio Gaber’ e Nazionale per scoprire voci nuove e aspiranti cantanti coinvolgendo gli 88 quartieri di Milano che, oggi, sempre più spesso, sono il vero palcoscenico per i ragazzi.

La prima parte della challenge si svolgerà completamente online sul nuovo social ‘heArt’ (www.heart-social.com). La raccolta delle candidature durerà fino al 20 maggio. Le fasi finali prevederanno tre eventi Live: due semifinali entro luglio 2023 in due aree della periferia milanese e la finalissima a settembre all’interno del calendario dell’Estate Sforzesca. Le semifinali permetteranno di individuare i 18 finalisti, 2 per ognuno dei nove municipi di Milano.

L’evento è stato presentato dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala; dall’assessore comunale alla Cultura, Tommaso Sacchi; da Matteo Forte, ad di Stage Entertainment e direttore dei teatri Lirico ‘Giorgio Gaber’ e Nazionale; da J-AX che sarà il direttore artistico del progetto; dall’attrice Stefania Rocca come giurata della commissione professionale e da Roberto Razzini, ad di Sony music publishing e giurato della commissione professionale.

“Siamo entusiasti di questa iniziativa che rimanda direttamente al cuore di Milano music city. Da sempre la nostra città – ha detto l’assessore Tommaso Sacchi – è stata luogo di scoperta di talenti e di avanguardia di tendenze in tutte le espressioni artistiche e culturali. L’idea di coinvolgere tutti gli 88 quartieri della città e di dare voce a tutti coloro che vogliono mettersi in gioco dal vivo è assolutamente vincente, e non vedo l’ora di accogliere quest’estate i finalisti al Castello sul palco di Estate Sforzesca.”

“Vogliamo tornare a occuparci del talento – ha spiegato Forte – valorizzando solo l’aspetto artistico, a prescindere dalle storie personali e dai profili degli interpreti.

Da qui il nome ‘Back to Talent’. Sarà una gara canora, che avrà una sua prima edizione a Milano, per poi diventare una manifestazione di livello nazionale, con il coinvolgimento di tutti i capoluoghi, e una selezione che avrà la stessa modalità di questa edizione. Un modo nuovo, dunque, per trovare nuovi talenti musicali, valorizzarli, facendoli crescere e proteggendo le loro opere. La mia intenzione è quella di rendere accessibile questo tipo di percorso al maggior numero di persone possibile, anche a chi, non avrebbe altre possibilità”.

”A Milano l’arte è sempre arrivata dalle periferie e non dal centro – ha dichiarato AX – quindi trovo naturale – per quanto riguarda la mia storia – aderire a questa iniziativa che ha lo scopo di valorizzare l’hinterland milanese che è sempre stato molto prolifico e creativo”.

Per partecipare al contest bisognerà aver compiuto 18 anni, essere residenti o domiciliati nel comune di Milano, dopodiché basterà inviare la propria interpretazione di un brano – cover o inedito – registrando una ‘clip video’ direttamente da smartphone (comprensiva di una breve presentazione introduttiva) che dovrà essere caricata sulla piattaforma heArt o sull’applicazione entro il 20 maggio 2023.

La selezione dei semifinalisti verrà decisa al 50% da una giuria professionale e al 50% dal pubblico che voterà sulla piattaforma i propri artisti/brani preferiti.

I brani potranno essere visti ed ascoltati più volte e ciascun utente – con profilo artista e creativo o amante di arte e spettacolo – potrà votare una sola volta attraverso l’attribuzione di un indice di gradimento espresso con un numero massimo di 5 cuori.

Chi si aggiudicherà il contest avrà come premio la produzione di un concerto che andrà in scena nella stagione 2023-2024 al teatro Lirico o Nazionale (gestiti da Stage Entertainment).