Da venerdì 27 è disponibile sulle piattaforme digitali e in tutti i digital stores “Controcorrente” (Alka Record Label), il nuovo singolo del cantautore bolognese Baschira. Il brano anticipa l’uscita del nuovo disco di inediti prevista per i primi mesi del 2024.

Scritto in collaborazione con Filippo Marchioni “Controcorrente” presenta sonorità solenni ed accattivanti, sapientemente elaborate da Michele Guberti nello studio Natural Headquarters di Alka Records. L’atmosfera del brano è arricchita dalla partecipazione di Angelica Foschi alla fisarmonica e di Mauro Rolfini ai fiati, creando un’esperienza musicale unica e coinvolgente che sfida le convenzioni tradizionali.

«Questo è un brano a me caro che richiama Faber, che celebra il desiderio di connessione e tocca l’anima», dichiara Baschira.

Baschira nasce da un’idea di Davide Cristiani, artista di origine bolognese, ad Amsterdam ormai da anni. È nei panni di Prospero Baschieri (Baschira), un brigante vissuto agli inizi dell’Ottocento che il chitarrista decide di portare in scena i protagonisti delle sue storie: gli ultimi, vittime di soprusi e ingiustizie sociali.Nell’autunno del 2019 Baschira, accompagnato da sette musicisti, lavora in studio, insieme a Mario da Silva dell’ “RPM Studio”, al mixaggio dei brani che andranno a comporre il suo primo album “Zdasdat”. Nel gennaio del 2020, i brani sono masterizzati dall’ ingegnere del suono e producer Pietro Rossi, al RedStone Productions di Amsterdam. A Marzo del 2020, viene pubblicato il suo primo singolo “Il Biondo” che saraÌ€ seguito da “A Capo” Seguono “Brucia” e Ruotaordinario. I brani sono parte dell’ album “Zdasdat” che in dialetto bolognese vuol dire “Svegliati”, uscito in vinile ed in digitale, il 26 novembre 2021 pubblicato da Radici Music Records e distribuito da (R)esisto. Ad aprile 2023 Baschira si ripresenta al pubblico con il singolo “Biglietto”, seguito a giugno da “Ratti”. Dal 20 ottobre è disponibile il nuovo singolo “Controcorrente”.