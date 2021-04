Il mese di aprile segna un grande ritorno, quello di Brandon Dioguardi, giovane cantautore romano con il suo ultimo lavoro.

Lo avevamo lasciato con “Vertigini” singolo debutto accompagnato da un video emozionante sull’ Etna. Ora torna sulla scena musicale presentando il suo ultimo lavoro “A Metà” in uscita venerdì 2 Aprile. Il suo mood è una ballad melodica, dove il suono lieve del pianoforte fa da contrasto con il finale più aperto e marcato della chitarra elettrica. Il testo del brano e’ molto intimo e personale, una storia dove un po’ tutti ci possiamo rivedere. Brandon racconta le dinamiche di un rapporto d’amore incompleto , lasciato quasi a metà, come le parole pensate e mai dette.

Qui le sue per noi:

“Tra dieci anni mi vedo su un palco o in studio a registrare” afferma Brandon. Spero di lavorare sempre con la musica mantenendo i piedi per terra, dando il massimo ogni giorno, senza troppi sogni in testa. Se mi chiedono cosa voglio comunicare rispondo con fermezza che voglio aiutare gli altri a sentirsi più sicuri di sé, a essere forti, a trovare attraverso la musica l’aiuto che ho trovato io. Mi reputo un artista che preferisce “emozionare” più che divertire. Il mio scopo principale è quello di far musica per “far riflettere”.”

Nato in una famiglia di musicisti e attori, tra cui spiccano nomi noti come la madre Milly D’Abbraccio, (icona del cinema a luci rosse) e la zia Mariangela D’Abbraccio, famosa attrice italiana.

Nonostante un carattere timido, fin da piccolo trova nella musica una valvola di sfogo e talvolta di salvezza. Crescendo capisce in modo definitivo che vuole fare della musica il fulcro della sua vita.

Tutto ciò che è melodia diventa una costante, la musica come meta da raggiungere dice, “una ragione in questo questo percorso chiamato Vita”.

