A questo proposito l’artista dichiara: «Interpretare “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla è un onore e una sfida. La mia connessione con Dalla, attraverso i luoghi che abbiamo entrambi amato e vissuto, come Bologna e la Sicilia, ha reso il progetto ancora più speciale. Con il supporto di Valerio Carboni e Vittorio Corbisiero abbiamo cercato ed esplorato nuove armonie e texture sonore. Spero che questa versione possa toccare il cuore dei fan di Dalla così come ha toccato il mio».

Questa nuova versione, prodotta e arrangiata da Valerio Carboni e Vittorio Corbisiero per l’etichetta Alta Sierra, esplora nuove dimensioni musicali, mantenendo fedeltà all’essenza dell’originale. Un ponte tra il passato e il presente che tratteggia il cammino artistico di Carmen Alessandrello e il suo legame con le figure chiave della musica italiana, come evidenziato nel suo precedente lavoro con collaboratori dello stesso Lucio Dalla, quali Roberto Costa , Beppe D’Onghia e Ricky Portera .

Esce oggi, venerdì 12 gennaio , in radio e su tutte le piattaforme digitali “La sera dei miracoli” ( Alta Sierra S.R.L./ Artist First) , il nuovo singolo di Carmen Alessandrello. Il brano è una sentita reinterpretazione del capolavoro di Lucio Dalla ispirato dalla vivacità di Roma durante le prime Estati Romane all’inizio degli anni ’80​​. “La sera dei miracoli” , infatti, riflette un periodo di transizione nella storia di Roma, segnando la fine degli “anni di piombo” e l’inizio di un nuovo decennio pieno di aspettative e novità​​.

