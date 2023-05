“She’s crazy” è la descrizione di un rapporto che riesce ad essere malato ancor prima di diventare una relazione. I due si vogliono ma sanno che per la loro sanità fisica e mentale sarebbe meglio stare lontani l’uno dall’altra: «We’ve got a deal… the deal was that We wouldn’t end up together».

Il brano per la maggior parte si rifà a sonorità post-punk / industrial dalle quali la band trae ispirazione, fino ad arrivare ad un crescendo di synth che sottolinea la vena elettronica del gruppo.

«Nel nostro red studio passiamo ore a scrivere e sperimentare partendo spesso da sintetizzatori analogici come moog, korg, prophet, per poi portare tutto nel mondo “band” con l’aggiunta di chitarra, basso, batteria e voce. Quando iniziamo a scrivere una canzone riusciamo già a immaginare come sarà suonata dal vivo. L’aspetto live per noi è fondamentale e passiamo ore ed ore a preparare il set e a curare i suoni senza trascurare mai l’aspetto estetico»Casual Tox

Il brano è interamente prodotto e mixato dagli stessi Casual Tox al “Red Studio”, dove producono tutte le loro canzoni.