Continua il testa a testa al vertice della classifica EarOne Airplay Radio tra Mahmood e Ghali. Questa settimana “Tuta Gold” scavalca “Casa Mia” e si riporta al primo posto. Nelle prime dieci posizioni troviamo “Tuta Gold” di Mahmood (primo posto, +1), “Casa Mia” di Ghali (secondo posto, -1), “Sinceramente” di Annalisa (confermata al terzo posto), “Un ragazzo una ragazza” dei The Kolors (confermati al quarto posto), “Training Season” di Dua Lipa (confermata al quinto posto), “Veleno” di Tananai (sesto posto, +5), “L’ultima poesia” di Geolier e Ultimo (settimo posto, +7), “Lonely Dancers” di Conan Gray (ottavo posto, +11), “Ma che idea” dei BNKR44 & Pino D’Angiò (nono posto, +1) e “Texas Hold ‘Em” di Beyoncé (decimo posto, -1). Perde dieci posizioni ed esce dalla top 10 “La noia” di Angelina Mango (16° posto). Le tre più alte nuove entrate della settimana sono: “Alè” di Rhove (posizione 31), “Tutta un’altra storia” dei Boomdabash (posizione 33) e “Lasciati pensare” di Biagio Antonacci (posizione 34).

La classifica EarOne Airplay Italiani rispecchia quella generale con “Tuta Gold” di Mahmood al primo posto (+1), seguita da “Casa Mia” di Ghali (secondo posto, -1) e “Sinceramente” di Annalisa (stabile al terzo posto).

Confermate le prime tre posizioni della classifica EarOne Airplay Dance: “All Night Long” di Kungs X David Guetta X Izzy Bizu precede anche questa settimana “Lovers In A Past Life” di Calvin Harris & Rag’N’Bone Man e “Beat Of Your Heart” di Purple Disco Machine e Ásdís.

“Alè” di Rhove guadagna 44 posizioni e si porta al comando della classifica EarOne Airplay Urban. Nuova entrata direttamente al secondo posto “Come un tuono” di Rose Villain feat. Guè, seguita da “Acqua Passata” di Capo Plaza (terzo posto, -2).

“Human” di Lenny Kravitz si conferma al primo posto della classifica EarOne Airplay Rock, seguita anche questa settimana da “Oh No :: He Said What?” della band britannica Nothing But Thieves. Guadagna due posizioni e torna sul podio “Fell In Love” dei Blink-182 (terzo posto).

“Contigo” di Karol G & Tiësto è saldamente al comando della classifica EarOne Airplay Latin e precede anche questa settimana “La Falda” di Myke Towers e “Luna” di Feid e Atl Jacob.

I primi tre posti della classifica EarOne Airplay TV sono occupati da “L’ultima poesia” di Geolier e Ultimo (+5), “Un ragazzo una ragazza” dei The Kolors (+2) e “100 Messaggi” di Lazza (+5).

“Vai!” di Alfa, “Louder” di Dotan e “Ma non tutta la vita” dei Ricchi e Poveri si confermano nelle prime tre posizioni della classifica EarOne Airplay Radio Indipendenti.

La classifica EarOne Airplay TV Indipendenti vede nelle prime tre posizioni “Vai!” di Alfa (+2), “Ma non tutta la vita” dei Ricchi e Poveri (confermata al secondo posto) e “Louder” di Dotan (terzo posto, +1).