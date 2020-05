La musica a sostegno della campagna organizzata dalla Fondazione Cesvi Onlus per l’Ospedale di Bergamo e gli anziani soli. Su iniziativa di Franco Nannucci e della sua associazione Music4Love e’ infatti nato il progetto che ha dato vita a una versione a piu’ voci di ‘The power of love’, celebre brano dei Frankie Goes To Hollywood. È diventato possibile grazie all’impegno dei Dirotta Su Cuba, che hanno ‘chiamato all’azione’ nomi molto noti del panorama musicale italiano come Mietta, Silvia Mezzanotte, Fabrizio Bosso e Mario Rosini.

“È un’idea che e’ nata da una associazione di cui siamo testimonial, appunto Music4Love – ha raccontato Simona Bencini, voce dei Dirotta su Cuba, all’agenzia Dire – Franco Nannucci con l’associazione, che promuove eventi benefici, quando e’ scoppiata la pandemia ci ha chiamato, ci ha detto di dare un segnale. Noi Dirotta abbiamo pensato di prendere un brano internazionale e conosciuto come ‘The power of love’ e di chiamare altri artisti per creare un brano che potesse amplificare il messaggio della donazione, in questo caso al Cesvi, per raccogliere fondi per una

delle zone piu’ colpite d’Italia, appunto Bergamo. Abbiamo scelto questo brano con un titolo importante, il potere dell’amore come inno per unirsi e fare qualcosa. Abbiamo chiamato Bosso, Sonny King, un rapper con cui abbiamo gia’ collaborato per la rivisitazione di Dove Sei, ‘Thinking of you’, e poi amiche come Mietta e Silvia Mezzanotte”.

Il video e’ disponibile online sul profilo Facebook dei Dirotta su Cuba e sostiene la campagna di raccolta fondi organizzata dalla Fondazione Cesvi Onlus a favore dell’Ospedale di Bergamo, per dare supporto a pazienti e medici che operano in

prima linea nelle zone piu’ colpite dal virus e per garantire servizi di prima necessita’, cure e conforto agli anziani soli e in questo momento piu’ vulnerabili. “Abbiamo scelto questo brano perche’ non e’ solo musica- spiega Nannucci- ma un inno d’amore e

di energia positiva per superare questo periodo complicato e doloroso”.

Hanno partecipato, da casa loro, alla realizzazione di ‘The power of love’: Simona Bencini, Stefano De Donato, Francesco Cherubini, Andrea De Donato (voce, basso, batteria e tastiere dei Dirotta Su Cuba); Sebastiano Cherubini (basso); Mario Rosini

(pianoforte e voce); Silvia Mezzanotte (voce); Mietta (voce); Sonny King (primo Rap); Pnucc (secondo Rap); Fabrizio Bosso (tromba); Giuseppe Mazzamuto (vibrafono). Montaggio video a cura di Andrea De Donato; produzione artistica, arrangiamento, mix e produzione a cura di Stefano De Donato.

Per partecipare alla raccolta fondi, questi tutti i riferimenti: www.cesvi.org/andratuttobene/

Oltre alla pagina online, e’ possibile fare donazioni anche tramite:

– bonifico sul conto corrente Cesvi EMERGENZE, iban

IT92R0311111299000000000095

– numero verde 800 036 036 per donazioni telefoniche con Carta di

Credito.

