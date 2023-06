Esce il 23 Giugno su tutte le principali piattaforme digitali il nuovo singolo “Il ritornello semplice” di Dan e i suoi fratelli, band dalle sonorità e dal look vintage, con la partecipazione straordinaria di Bobby Solo. Una straordinaria collaborazione musicale che ha dato vita ad una canzone con una melodia coinvolgente ed un arrangiamento accattivante, che promette di trascinarci in un vortice di ritmo ed allegria, per farci cantare e ballare! Un incontro magico, che vede la voce potente e l’energia di Dan e i suoi fratelli uniti allo stile ed al timbro inconfondibile di Bobby Solo, icona della musica Italiana. “Il ritornello semplice” è un brano immediato ma allo stesso tempo raffinato, realizzato con la passione e l’amore per la musica che contraddistingue la band: ogni nota ed ogni parola è stata curata con attenzione. Il testo è un invito alla leggerezza, a lasciarsi trasportare dalle emozioni, con un tocco nostalgico, nel segno di un viaggio tra musica e parole. Il tutto con la voglia ed il desiderio di tornare ad intonare “un ritornello semplice”, come si faceva una volta, da cantare nei momenti più comuni della giornata, ogni qual volta se ne ha voglia o ancora meglio tutti insieme.

Ciuffo, basette e uno stile ispirato ai mitici anni ’50 e ’60 tra brani inediti, attuali rivisitati e grandi classici italiani ed internazionali: questo è il tratto distintivo che ha dato il via all’unione di questa band. Un viaggio artistico in piena atmosfera Rock ‘n’ Roll, periodo caratterizzato da tanta voglia di ballare, spensieratezza ed energia, con un pizzico di mood nostalgico, ma sempre con lo spirito di stare insieme in allegria mettendo i problemi da parte.

Pubblicano il loro primo singolo nel settembre 2013 “La mia ragazza speciale” (10.000 lire), il quale fa parte di una realizzazione discografica tra cover riarrangiate ed inediti.

Oltre ad un’intensa attività “live” (numerosi concerti in tutta Italia e non solo), tra le esperienze significative della band citiamo la partecipazione al programma “The Band” su Rai 1 nel 2022 di Carlo Conti, finalisti a “Deejay on Stage” di Radio Deejay (2020), finalisti ai “Fiat Music” di Red Ronnie al Teatro Ariston di Sanremo nel 2018, la presenza di Dan come corista all’ Eurovision 2017 di Kiev per Francesco Gabbani (e la conseguente apertura del tour estivo del cantate con tutta la band al completo) ed ancora la partecipazione al “Sun Valley Festival 2023”, una delle manifestazioni più importanti in Europa.

Nuovamente in pista più forti che mai, con “Il ritornello semplice” scommettono di farci ballare tutta l’estate!