Settembre è un mese di transizione, di cambiamenti universali, nonché il periodo dell’anno in cui termina l’estate e alcuni precisi ed affascinanti fenomeni naturali e atmosferici sanciscono l’inizio dell’autunno. “Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie” scriveva Ungaretti per descrivere una condizione di sospensione emotiva e psicologica, ed è proprio di questo che parla “SETTEMBRE”, nuovo singolo di GHERI, una canzone intima e delicata che racconta la storia di un

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram



Advertisements

Mi piace: Mi piace Caricamento...

amore sospeso, proprio come le foglie degli alberi a settembre.: «“Settembre ” è una ballata Folk dai sapori del Midwest Americano. È stata scritta immaginando la storia di un amore sospeso che rischia di perdersi senza grandi colpe, ma soltanto a causa dell’inevitabile scorrere del tempo e della vita».location ideale poiché apparentemente cristallizzata, senza tempo e dunque naturalmente adatta per evocare il significato del brano.