Si annunciano le nuove date di maggio della prima monografia completa dedicata alla Disco Queen. Un volume scritto da Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano con la prefazione di Pete Bellotte, edito da Coniglio Editore

Venerdi 5 maggio – ore 20:00

Disco Party al Forte! Festival – Civitavecchia

Villaggio del Suono – Strada delle Boccelle

Modera Donatella Donati

Mercoledì 10 maggio – ore 19:00

Libreria Arcadia – Rovereto

(Via Felice e Gregorio Fontana, 16)

Modera Giorgio Gizzi

Sabato 13 maggio – ore 15:00

Libreria Ubik – Bolzano

(Via dei Grappoli, 7)

ore 18:00

Libreria Ubik – Trento

(Corso 3 Novembre)

Modera Stefania Gaddo

Giovedì 18 maggio – ore 18,30

Libreria Notebook all’Auditorium – Roma

(Via Pietro de Coubertin, 30)

Modera Silvia Giansanti

Ospite Deborah Johnson

Venerdì 19 maggio – ore 18:00

Torino Salone del Libro

(Salone Off: Porto Urbano, Lungo Po Murazzi 15)

Modera Teo Lentini

Si annuncia, per il mese di maggio, un intenso tour dedicato alla regina della Disco Music e icona pop Donna Summer: a partire dal 5 maggio gli autori Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, già acclamate firme del bestseller “La storia della Disco Music” (Hoepli), presenteranno il loro ultimo saggio DONNA SUMMER LA VOCE ARCOBALENO Da disco queen a icona pop, edita da Coniglio editore con la prefazione di Pete Bellotte (produttore, insieme a Giorgio Moroder, di alcuni dei più conclamati successi della cantante).

Si parte dal Forte! Festival di Civitavecchia (5 maggio) per toccare il Trentino Alto Adige con Rovereto (10 maggio, Libreria Arcadia), Bolzano e Trento (13 maggio, in due orari diversi alle rispettive librerie del circuito Ubik), quindi tappa a Roma (18 maggio, libreria Notebook all’Auditorium) e Torino (19 Salone Off del Libro). Con loro nella capitale, “special guest” Deborah Johnson, la cantante che meglio esprime l’eredità performativa della celebre Disco Queen.

Il volume, prima monografia italiana completa dedicata ad una regina “evergreen” nel panorama musicale internazionale, non è una mera biografia ma un libro impreziosito da interviste esclusive degli autori alla cantante e ad altri personaggi a lei vicini, che offre uno spaccato inedito del percorso esistenziale e artistico di questa grande star e, al contempo, delinea il contesto storico e sociale in cui questa magica avventura si è sviluppata.

Venuta a mancare a soli 63 anni, poco più di dieci anni fa, Donna Summer con la sua voce potente e poliedrica, come poche nel panorama musicale, nell’arco di quasi 4 decenni ha venduto più di centocinquanta milioni di dischi, conquistando 5 Grammy Awards, un Oscar e una valanga di premi e dischi d’oro e di platino in ogni parte del globo.

La superstar afroamericana, originaria di Boston, ha saputo incarnare l’intramontabile colonna sonora degli anni ’70 con una pletora di mega-hits da lei stessa scritti insieme al duo di produttori e musicisti Moroder-Bellotte: dalla sensuale Love To Love You Baby alla futuristica I Feel Love passando per gli evergreen quali Could It Be Magic, Last Dance, Mac Arthur Park, Hot Stuff, Bad Girls, No More Tears (Enough Is Enough) e On The Radio, tra gli altri.

Ma c’è di più. Le radici artistiche della cantante risalgono all’epoca hippie tra rock psichedelico e musical teatrali in quel di Monaco di Baviera dove, alla fine degli anni ’60, Donna inizia la sua ascesa verso il successo che la porterà a collaborare nel tempo con nomi come John Barry, Barbra Streisand, Quincy Jones, Bruce Springsteen e David Foster. Incontrastata regina della disco music, genere poliritmico e rivoluzionario da lei stessa ancor più nobilitato, Donna Summer, trascendendo etichette e stilemi musicali, diventa una caposcuola per le generazioni di artisti che si succedono dagli anni ’80 fino ai giorni nostri.

Questa opera, di recente uscita in tutte le librerie e piattaforme online, ne rappresenta sicuramente la completezza, offrendo al lettore una full immersion nei ricordi più belli di un’epoca sonora mai passata di moda. Un volume elegante, comprendente oltre 500 illustrazioni, che si rivolge non soltanto ai numerosissimi fan della cantante, ma anche a coloro che desiderano riscoprire un’era ancora attualissima attraverso l’arcobaleno vocale e sonoro di questa intramontabile icona internazionale.