I brani in gara a Sanremo 2024 lasciano, dopo 8 settimane, la leadership della classifica EarOne Airplay Radio. Questa settimana al primo posto c’è Tananai che con “Veleno” (+5) precede Ghali con “Casa Mia” (confermato al secondo posto) e Mahmood con “Tuta Gold” (terzo posto, -2). Nessuna novità nella quarta e nella quinta posizione, occupate anche questa settimana da “Un ragazzo una ragazza” dei The Kolors e da “Training Season” di Dua Lipa. Completano la top 10 “Texas Hold ‘Em” di Beyoncé (sesto posto, +4), “Sinceramente” di Annalisa (settimo posto, -4), “Lonely Dancers” di Conan Gray (confermata in ottava posizione), “100 Messaggi” di Lazza (nono posto, +3) e “Ma che idea” dei BNKR44 & Pino D’Angiò (decimo posto, -1). Le tre più alte nuove entrate sono: “Eyes Closed” degli Imagine Dragons (posizione 29), “Musica Italiana di Rocco Hunt (posizione 43) e “Addicted” di Zerb & The Chainsmokers feat. INK (posizione 48).

La classifica EarOne Airplay Italiani rispecchia quella generale con “Veleno” di Tananai (+4) che precede “Casa Mia” di Ghali (confermato al secondo posto) e “Tuta Gold” di Mahmood (terzo posto, -2).

Confermate le prime tre posizioni della classifica EarOne Airplay Dance: “All Night Long” di Kungs X David Guetta X Izzy Bizu precede anche questa settimana “Lovers In A Past Life” di Calvin Harris & Rag’N’Bone Man e “Beat Of Your Heart” di Purple Disco Machine e Ásdís.

“Alè” di Rhove si conferma al comando della classifica EarOne Airplay Urban. Secondo e terzo posto per “Come un tuono” di Rose Villain feat. Guè e “Acqua Passata” di Capo Plaza.

“Eyes Closed” degli Imagine Dragons entra direttamente nella prima posizione della classifica EarOne Airplay Rock. Perde una posizione e scivola al secondo posto “Human” di Lenny Kravitz. Terzo posto per “Oh No :: He Said What?” della band britannica Nothing But Thieves.

“Contigo” di Karol G & Tiësto è saldamente al comando della classifica EarOne Airplay Latin e precede “Luna” di Feid e Atl Jacob (secondo posto, +1) e “La Falda” di Myke Towers (terzo posto, -1).

I primi tre posti della classifica EarOne Airplay TV sono occupati da “Veleno” di Tananai (+9), “L’ultima poesia” di Geolier e Ultimo (secondo posto, -1) e “100 Messaggi” di Lazza (confermato al terzo posto).

“Louder” di Dotan guadagna una posizione e si porta al comando della classifica EarOne Airplay Radio Indipendenti. Perde una posizione e scivola al secondo posto “Vai!” Di Alfa. Si confermano al terzo posto i Ricchi e Poveri con “Ma non tutta la vita”.

La classifica EarOne Airplay TV Indipendenti vede nelle prime tre posizioni “Ma non tutta la vita” dei Ricchi e Poveri (+1), “Louder” di Dotan (secondo posto, +1) e “Vai!” di Alfa (terzo posto, -2).