Il cantautore toscano Edoardo Brogi, dopo un tour estivo su importanti palchi e dopo aver sfiorato il live di XFactor arrivando fino agli Home Visit, torna con il singolo SU DI ME (Dischi dei Sognatori/Ada Music) brano che segna un nuovo punto di partenza frutto di una grande sperimentazione e di una rinnovata consapevolezza.

Edoardo Brogi con “SU DI ME” racconta della pressione e dell’ansia di non farcela in un mondo sempre più difficile, attraverso attimi di vita vissuta e di sentimenti. Il singolo si muove in un mondo completamente elettro pop e segna la nuova collaborazione con “LE ORE”.