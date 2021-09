Per Loredana Berte’ dal settembre 2020 ad oggi è stato un anno ricco di attività e riconoscimenti tra tv, cinema e musica che resta sempre la sua prima passione. Attualmente è ancora live con Figlia di… Summer Tour 2021 e sul palco dell’Arena di Verona ha ricevuto un Premio Speciale SMA “per la sua trasversalità, in quanto è riuscita a volare su cinque decenni con i suoi successi e unire – come nessun altro ha fatto – diverse generazioni nell’amore per la sua musica, sempre attuale e all’avanguardia”. Sono inoltre arrivati anche il Disco d’Oro sia per Liberté che per Figlia di… , e non ci fermiamo mica qui. È stato un anno all’insegna dell’Oro visto che anche Sei Bellissima, E La luna bussò e Non sono una signora sono stati certificati Oro per il digitale.

E dopo questi Premi e Certificazioni Oro, il 20 settembre 2021 per Nar International, in occasione del suo compleanno, arriva la release in vinile di “Bandabertè”, ultima pubblicazione della 70Bertè – Vinyl collection, in versione inedita da collezione: LP 180 GR. Limited Edition Clear Blue Vinyl (disponibile su Amazon.it, BTF.it, IBS.it, Mondadori.it e nei migliori negozi di dischi).

Pubblicato originariamente nel 1979 dalla CGD, “Bandabertè” è il quarto progetto discografico di Loredana Bertè, il primo ad essere acclamato all’unanimità dalla critica ottenendo un enorme riscontro commerciale. L’album è composto da nove tracce, tra cui sette inediti e due cover di Lucio Battisti (“Prendi fra le mani la testa” e “Macchina del tempo”) rilette in chiave reggae. Può essere considerato a tutti gli effetti l’album della svolta musicale dell’artista: Mario Lavezzi alla produzione, Tony Mimms agli arrangiamenti, insieme ad un gruppo di eccezionali musicisti, introducono sonorità innovative che rendono “Bandabertè” un autentico capolavoro. Nel disco è altrettanto vivida l’impronta di Ivano Fossati, il quale diede un nuovo approccio “cantautorale” al progetto e scelse il titolo Bandabertè (nome del gruppo di musicisti che accompagnò la cantante in sala di registrazione e che segue tuttora Loredana in tournée). Lo stesso Fossati firma testo e musica di “Dedicato”, già singolo di successo del 1978, che consacra definitivamente la Bertè al grande pubblico. Brano simbolo di tutto il disco è l’iconica “…E la luna bussò”, hit dell’estate ’79 da 400 mila copie vendute e uno dei primissimi esempi di reggae all’italiana.

Con l’uscita dell’LP “Bandabertè”, si conclude la “70Bertè – Vinyl collection”, la serie evento di ripubblicazioni in vinile da collezione di alcuni degli album più belli di Loredana Bertè: “Loredanabertè” (09/2020), “Fiabe / Anima vai” (11/2020), “T.I.R.” (04/2021) e “Traslocando”, (06/2021).