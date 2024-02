Arriva a sorpresa sui social di Fabri Fibra l’annuncio che nessuno si aspettava. Sarà disponibile da venerdì 23 febbraio “IN ITALIA 2024”, una nuova versione dell’iconica traccia del 2008 (Epic Records Italy/Sony Music Italia).

Dall’annuncio di FIBRA manca però una informazione importante ossia a chi farà riferimento l’artista italiano nel suo post quando parla di featuring?

“IN ITALIA 2024 è la dimostrazione di come una canzone, a distanza di 17 anni dalla sua pubblicazione, può avere ancora qualcosa da dire tanto da riuscire a farsi strada da sola e far sentire a tutti la necessità di rinascere in una nuova versione, con nuove voci e nuove rime” FABRI FIBRA.

Il brano originale, prodotto da Big Fish, vedeva accanto a Fibra l’iconica voce di Gianna Nannini ed era l’unico estratto della riedizione del quarto album di Fibra “Bugiardo”.

È disponibile da lunedì 19 febbraio su Netflix “Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia”, la competizione rap che vede Fabri Fibra giudice insieme a Geolier e Rose Villain. Lo show è distribuito in contemporanea nei 190 paesi in cui il servizio è disponibile. Alle prime quattro puntate disponibili da lunedì seguiranno gli episodi 5-6-7 il 26 febbraio e l’ottavo episodio il 4 marzo.

In vent’anni di carriera FABRI FIBRA ha contribuito prima a creare e poi a consolidare la scena rap facendo diventare il rap il genere più importante del panorama musicale italiano degli ultimi anni.

Dal primo vero album “Turbe Giovanili” del 2002 passando per un disco rivoluzionario come “Tradimento” (disponibile dal 9 giugno per la prima volta in vinile) fino all’ultimo lavoro “CAOS” (certificato doppio Platino), FABRI FIBRA ha dimostrato in 20 anni e 10 album (di cui ha curato da direttore artistico ogni aspetto) come tecnica e contenuti possano viaggiare di pari passo facendo diventare il rap il nuovo cantautorato, un genere in grado di conquistare tutte le classifiche e allo stesso tempo di farsi portavoce di una realtà complessa e spesso incompresa.