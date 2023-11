Tra sonorità pop e soft rock, Ma Che Ti Credi descrive quella sofferenza che si prova nell’interrompere una relazione che ci ha lasciato qualcosa che non riusciamo a dimenticare, che rimane dentro di noi, a volte come una ferita, a volte come un punto fermo da cui ripartire.

‘’É il nostro modo di raccontare una storia d’amore complicata, difficile risolvere come un cubo di Rubik – dice il gruppo. Nonostante i sentimenti siano ormai svaniti, non si riesce ad abbandonare l’altra persona poiché l’abitudine è troppo forte e i ricordi dei momenti insieme tormentano il cuore.