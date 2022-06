“Guardati allo specchio” è il nuovo singolo dell’estate 2022 di Jo Conti, cantante e produttore discografico, disponibile dall’8 luglio su tutte le piattaforme streaming, prodotto e distribuito dall’etichetta discografica Sorridi Music.

Jo Conti interpreta il brano, annunciato tra i singoli più ascoltati dell’estate 2022, con voce calda, squillante, piacente.

Il testo è dell’autore Joe Iozzo (coautore di Zucchero Fornaciari e di straordinari brani come “Lisa”, interpretato da Stefano Sani nell’edizione 1982 del Festival di Sanremo, nonché dell’ultimo singolo di Viola Valentino, sempre per l’etichetta discografica Sorridi Music, “E’ successo di tutto”) e arrangiato dal Maestro Pierluigi Pellicanò.

Guardati allo specchio da vicino…sei giovane o sei vecchio…non sei nessuno….

Sono alcuni versi del nuovo singolo di Jo Conti, la tematica trainante del brano, è far comprendere l’inutilità a volte, di vivere la vita con superiorità, credere di essere “qualcuno” soltanto perchè si è benestanti…pensare di essere dei facoltosi superuomini, semplicemente perchè magari si è in possesso di una bella auto nuova, ma alla fine ci rendiamo conto che il “benestante” è soltanto una persona sfigata, che si è venduto l’anima ed il cuore….il brano è stato partecipante alle selezioni al Festival di Sanremo 2021.

C’è gente che si crede un arrivato..perchè? Perchè si è messo in tasca quattro lire…

C’è gente che si crede un superuomo, soltanto perchè ha preso l’auto nuova, vuole mettersi negli occhi un pò di fumo, per non vedere che non è nessuno....

Jo Conti, dal 2008 svolge la professione di cantante pop/leggera italiana e latino-americana.

Ha raggiunto un importante traguardo personale con tre straordinari brani: “Madre non madre”, “Sorridi Canta” e “Estoy pensando en ti”, che si classificano tra le prime 3 milioni delle canzoni più popolari su Amazon Music.

Nel 2020, ha pubblicato un album dal titolo “Soy solo yo” con cui si è fatto conoscere anche oltreoceano, infatti il suo lavoro discografico, ha riscosso notevole successo non solo tra le radio italiane, ma anche nelle emittenti spagnole, Messico Canarie e America Latina.

Ha partecipato a Live Sanremo 2021, occasione in cui si è esibito con “Madre non madre”, singolo autobiografico.

L’artista ha vissuto diversi anni di “terrore”, perchè la sua famiglia non accettava il suo essere omosessuale, “Madre non madre” ha superato i 100.000 streaming su Spotify, con oltre il 90% del gradimento del pubblico, inserito nella Top-10 delle canzoni a tema LGBT (acronimo italiano di: Lesbica, Gay, Bisessuale e Transgender) presentate da un artista alla Kermesse del Festival, affiancando il proprio nome ad artisti del calibro di Donatella Rettore, Federico Salvatore, Anna Tatangelo ed Umberto Bindi.

Il 2022 si è presentato come un anno di grande crescita per Jo Conti: con “The Covid men” l’artista si è esposto con un testo assolutamente pro-Vax e sfidato gli antagonisti del vaccino, una “sfida” ai No-Vax.

Per ascoltare e condividere il brano, clicca quì: