Con una comunicazione che anticipa di due settimane la cerimonia di premiazione di Videoclip Italia Awards il magazine Billboard Italia ha annunciato oggi il videoclip vincitore del suo premio speciale assegnato per la prima volta a partire da questa edizione: è Il bene nel male di Madame, diretto dalla regista Martina Pastori e prodotto da Borotalco TV. La rivista è infatti da quest’anno media partner dell’evento e ha deciso di conferire un riconoscimento al videoclip giudicato migliore fra i dieci più visualizzati su YouTube nel 2023.

I premi – 22 in totale, suddivisi nelle categorie Generi, Tecnici e Speciali, verranno assegnati il 2 giugno a Roma, negli spazi di Largo Venue, a partire dalle 18*. L’ingresso è gratuito, su prenotazione.

Federico Durante, caporedattore di Billboard Italia, motiva così la scelta: «Il videoclip de Il Bene nel Male non si limita a fornire un supporto visivo alla canzone di Madame ma, come si conviene ai grandi video musicali, ne amplia il contenuto e ne potenzia il messaggio. Non una semplice appendice visual al brano, dunque, ma una sua nuova dimensione di senso. Dal set alla sceneggiatura, dalla fotografia al montaggio, il video diretto da Martina Pastori è impeccabile sotto tutti i punti di vista e rivela una qualità narrativa che lo pone un gradino sopra gli altri videoclip più popolari del 2023 in Italia».

Martina Pastori è una regista conosciuta soprattutto nella community urban, fashion e della musica. Ha lavorato dal 2012 in avanti con alcuni tra i maggiori artisti della scena rap e hip hop (Ghali, Madame, Mecna, Fabri Fibra, Rkomi, Fedez e J-Ax), ha diretto documentari e spot, un film Netflix e un cortometraggio.

Informata del premio assegnatole, Martina Pastori ha dichiarato: «Sono molto contenta di ricevere questo riconoscimento da parte di Billboard Italia, e ringrazio tutta la crew coinvolta nel progetto. Specialmente ringrazio Edoardo Bolli per una fotografia sempre spettacolare, Mirco Passero per una impeccabile steadycam che ha accompagnato la performance, e la casa di produzione Borotalco TV, responsabile di essersi presa cura di questo video permettendoci di confezionarlo al meglio. Ringrazio anche Francesca (Madame), per essere una fuoriclasse davanti all’obiettivo, e per aver elevato la canzone con una performance attoriale e fisica della quale sono stata sorpresa (e per aver resistito 14 ore in canottiera e calzette a gennaio!».

La cerimonia del 2 giugno a Largo Venue, condotta da Riccardo Cotumaccio, sarà preceduta da un programma di incontri con professionisti del settore quali Chiara Bonarrigo, Federico Farcomeni, Asia J. Lanni, Nicola Bussei e Alessandro Ubaldi (a partire dalle 18) e seguita da un after party.

In lizza come Regista dell’anno ci sono Enea Colombi, Francesco Lorusso, Tommaso Ottomano, la stessa Martina Pastori e Simone Peluso, mentre gli artisti cui videoclip hanno ottenuto più nominations sono Måneskin, Blanco, Ariete, Lucio Corsi, Olly, Vipra, Hēir e Chiello.

Giovedì 30 maggio si terrà inoltre una masterclass ad ingresso gratuito con Andrea Settembrini dei Broga’s, collettivo di filmmakers pugliesi che si è distinto lavorando con Irama, Pinguini Tattici Nucleari, Negramaro e Mr. Rain. L’appuntamento, anch’esso gratuito e su prenotazione, è per le 18 alla sede di Anica Academy (viale Regina Margherita, 286, Roma), e sarà seguito da un rinfresco.